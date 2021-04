Pirates-forward: Vi skal nok få scoret

ISHOCKEY:Tre minutter før tid, troede de fleste mennesker i Bitcoin Arena, at Jeppe Jul Korsgaard havde driblet sig afgørende fri til en Aalborg-scoring, der i så fald ville have brudt det målmæssige dødvande, som den første DM-finale befandt sig i.

Pucken hoppede imidlertid fra ham, og så skøjtede Rungsted ned og scorede i den modsatte ende. Den manglende skarphed og de manglende marginaler indkapslede meget godt indsatsen fra et ellers godt spillende Aalborg-hold, der endte med at tabe den første DM-finale 0-3.

- Der var helt frit mål, men jeg manglede desværre at få prikket den ind. Desværre gik de jo så ned og scorede kort efter, så det gør det jo bare ekstra bittert, siger den uheldige helt, der på den baggrund stod tilbage med en træls fornemmelse i hele kroppen.

- Det er en meget bitter fornemmelse. Fordi vi havde alle muligheder for at vinde kampen, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Rungsted manglede i store dele af kampen flere offensive profiler, da Mattias Persson efter 1. periode måtte udgå grundet sygdom. Det fjerner dog ikke det faktum, at Aalborg var klart bedst i store dele af kampen.

- Det her var en af vores bedste kampe i sæsonen, så det giver noget tro på tingene til den næste kamp. Hvis vi kan fortsætte på samme måde så får vi scoret, og så skal vi nok vinde. Det bølger jo frem og tilbage i en playoff-serie, men det var måske lidt overraskende, at vi havde så stort et overtag, siger Korsgaard.