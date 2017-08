Pirates håber stadig på svensk back

ISHOCKEY: 8. september åbner Aalborg Pirates den nye sæson i Metal Ligaen med en udekamp mod Odense Bulldogs, og her en lille måned før premieren arbejder piraterne på at få de sidste brikker til at falde på plads.

Aalborgenserne har længe udtrykt ønske om at beholde Victor Panelin Borg, men den svenske back har endnu ikke sat sin underskrift på en kontraktforlængelse.

- Vi venter på Victor, og så må vi se, hvad han finder på. Han håber på, at han får en mulighed i en større liga end den danske, og det har vi selvfølgelig respekt for, men vi vil gerne beholde ham, fortæller sportschef Ronny Larsen.

Lykkes det at få papir på svenskeren i endnu en sæson, kommer Aalborg Pirates formentlig ikke til at foretage sig yderligere, inden sæsonen går i gang.

- Vi skal have en enkelt spiller mere, og vi håber selvfølgelig på, at den spiller bliver Victor. Derudover er vi formentlig færdige med at gøre det, vi skal gøre, siger Ronny Larsen.

Aalborg Pirates spiller lørdag den første testkamp forud for den nye sæson, når norske Manglerud kommer på besøg i Gigantium.