Pirates har været på rov: Hapser konkurrenters fanfavorit

AALBORG:De danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates har kort før opstarten til den nye sæson lavet et kup hos de direkte guld-konkurrenter.

De har nemlig skrevet kontrakt med den 29-årige wing Thomas Vilstrup Andersen, der på grund af sin altid store arbejdsindsats har været lidt af en fanfavorit hos Herning Blue Fox.

Thomas Vilstrup Andersen brød igennem til Hernings mandskab i 2012, men som seniorspiller har han aldrig prøvet at vinde et dansk mesterskab. Så sent som i februar i år var han dog med til at vinde pokalturneringen på aalborgensisk is efter en sejr over netop Aalborg Pirates.

- Jeg følte mig smigret over, at de regerende danske mestre viste interesse i mig, og efter mange overvejelser, kom jeg frem til, at det var et tilbud, som var for svært at takke nej til, siger Thomas Vilstrup Andersen om klubskiftet i en pressemeddelelse.

Midtjyden lukker et offensivt hul hos Aalborg Pirates, der er opstået efter at tvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg for nylig lagde skøjterne på hylden.

- Vores målmand George Sørensen nævnte, at Thomas Andersen var på udkig efter nye udfordringer, så derfor undersøgte vi muligheden og fik enderne til at mødes, udtaler aalborgensernes sportschef, Ronny Larsen.

Aalborg Pirates har desuden skrevet en ungdomskontrakt med 19-årige Tor Ulrik Rasmussen, der kommer fra egne rækker.

De danske mestres første træning på is frem mod den nye sæson bliver tirsdag 1. august.