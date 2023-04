Pirates-helt efter guldmål: - Det er noget helt specielt

HERNING:Patrick Bjorkstrand gjorde det onde ved sin barndomsklub, da han fire minutter før tid scorede det afgørende mål til 3-2 og sendte DM-guldet med bussen hjem til Aalborg.

- Det er en dejlig følelse. Det er derfor, vi træner, tager på udebaneture og hænger ved, når tiden er hård. Det er for de her momenter. Det er kulminationen på et helt års hårdt arbejde.

- Det er noget helt specielt at forsvare et mesterskab. Jeg er stolt af, hvordan vi er kommet gennem sæsonen, hvor vi har haft et hårdt slutspil, men det var en fantastisk indsats af holdkammeraterne, lyder det fra Patrick Bjorkstrand.

Aalborg Pirates vandt finaleserien med 4-2 på udebane i Herning, og dermed blev det ikke foran det rekordsættende publikum hjemme i Sparekassen Danmark Isarena, men derimod foran cirka 250 Pirates-tilskuere.

Det er dog ikke noget, som betyder alverden for dagens pirat i skysovs.

- Jeg har tidligere vundet et mesterskab på udebane, og det er også helt fantastisk. Vi er sammen som hold, og det bliver en mere intim fejring. Samtidig får vi en fantastisk bustur hjem med god stemning, og hvor der bliver skabt masser af minder, siger Patrick Bjorkstrand.

Pirates-spilleren har to mesterskaber fra sin tid i Herning, men med tirsdagens finalesejr i Herning har Patrick Bjorkstrand nu også to titler med Aalborg. Han havde svært ved at sætte ord på, hvordan han havde det med at vriste gulddrømmen fra sin barndomsklub.

- Det er selvfølgelig specielt, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal reagere på det. Jeg prøver ikke at tænke så meget over det, for jeg har haft en god opvækst og har mange minder fra min tid her i Herning, lyder det fra Bjorkstrand, som på trods af, at han har prøvet det tre gange før, ikke helt vidste, hvad der ville ske i løbet af guldnatten.

- Det må tiden vise, men der kommer i hvert fald til at være god stemning.