Pirates-helt: - Jeg var heldig der

ISHOCKEY:Emilio Romig leverede et af den slags øjeblikke, der fæstnede sig i mange øjenvidners hukommelse, da han bragede pucken i mål fra noget nær nul grader i overtiden af den første semifinale mellem Aalborg Pirates og Odense Bulldogs.

- Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Jeg prøvede sådan set bare at skøjte pucken ind i Odenses zone for så at køre til udskiftning, men da jeg så nærmede mig målet tænkte jeg: Jeg kan ligeså godt prøve at skyde. Det er overtid i playoff, og her findes der ikke dårlige skud, siger Emilio Romig.

Han kunne se pucken stryge i mål klinet helt op ad den ene stolpe. Efterfølgende var Romig ikke for fin til at give lykkens gudinde et klap på skulderen.

- Jeg var heldig der. Jeg ved ikke, hvor mange der ville gå ind, hvis jeg prøvede en million gange. Man ved jo aldrig, hvornår sådan en puck går ind, men det var et godt tidspunkt for det her at ske. Jeg var helt vildt begejstret for at se pucken gå ind. Det er jo sådan noget, du drømmer om som lille knægt. At score et overtidsmål i en slutspilskamp er altid stort.

Emilio Romig og holdkammeraterne var helt med på, hvad det var for en udfordring, der ventede med Odense på den modsatte banehalvdel.

- De spiller godt. De kom ud og gjorde kampen ligeså hård og tæt, som vi havde forventet, og vi ved, at det bliver en tæt serie. Vi bevarede vores hjemmebanefordel med den her sejr, så nu skal vi til Odense og se, om vi kan stjæle en kamp på deres hjemmebane, siger Pirates' matchvinder.