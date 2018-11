Pirates hentede kneben sejr på udebane

Den canadiske forward Mike McNamee har været storspillende for Aalborg Pirates på det seneste. Fredag aften var han fraværende med en skade, da klubben jagtede den anden sejr efter landsholdspausen, men det kom ikke til at få betydning for resultatet.

Aalborg Pirates hentede en god udesejr mod Herlev, selvom kampen skulle vise sig at blive lidt for spændende i tredje periode. Allerede tidligt i kampen kom piraterne på 1-0 ved Thomas Spelling, og i anden periode fulgte holdet op med scoringer fra Victor Panelin-Borg og Julian Jakobsen, der scorede i undertal.

Kampfakta Herlev Eagles - Aalborg Pirates 3-4 Periodecifre: 0-1, 1-2, 2-1 Mål: 0-1 Thomas Spelling (08.10), 0-2 Victor Panelin-Borg (25.23), 0-3 Julian Jakobsen (28.59), 1-3 William Quist (38.03), 2-3 Luis Blak Olsen (40.10), 2-4 Martin Højbjerg (45.29), 3-4 Brett Thompson (53.26) Udvisninger: Herlev 4x2 minutter, Aalborg 7x2 minutter

Men Herlev har ikke for vane at give op, og på en reducering af William Quist kort før anden periodes slutning, så havde holdet håb inden sidste periode. Det håb blev styrket med yderligere en reducering efter bare 10 sekunder af tredje periode, men Martin Højbjerg bragte igen piraterne foran med to scoringer, inden en yderligere reducering.

I slutminutterne blev piraterne ramt af to udvisninger, men formåede at stå imod presset i Herlev.

Piraterne følger med sejren trop med SønderjyskE og Frederikshavn på anden og tredjepladsen i Metal Ligaen. Kun et point skiller de tre hold efter 17 kampe.