Pirates henter amerikansk ønskespiller

AALBORG:Aalborg Pirates står med en aktuel udfordring i forhold til at score på de mange chancer, man får produceret i løbet af en ishockeykamp.

Blandt andet derfor har det forsvarende mesterhold valgt at skrive kontrakt med 29-årige Matt Salhany for resten af sæsonen.

Hvis navnet lyder bekendt for de mange ihærdige Pirates-fans, så skyldes det, at Matt Salhany var en af profilerne i forrige sæson hos Sønderjyske.

- Vi ville faktisk gerne have haft ham allerede i sommer, men der gik kabalen ikke op i forhold til hans private situation. Han skrev dog til os i mandags, at nu var han klar til at komme til Europa igen, og så var vi ellers hurtige til at slå til, siger Aalborg Pirates' sportschef Ronny Larsen.

Da Matt Salhany var at finde i Sønderjyske leverede han 36 point i 41 kampe. Blandt andet seks point i seks slutspilskampe. Samme pointproduktion er ikke nødvendig i Pirates, men rammer amerikaneren samme niveau, vil Ronny Larsen bestemt ikke klage.

- Det er indlysende, at vi forventer og tror på, at han kan komme ind og bidrage med nogle point for os. Vi har offensive udfordringer, men dem burde han kunne være med til at løse, siger sportschefen.

- Der er tale om en hurtig, højrefattet wing, som kan bidrage med hårdt arbejde, næse for mål og den rette karakter. Det er en ønskespiller for os. Det var også derfor, vi var ude efter ham i sommer, siger Ronny Larsen.

Matt Salhany bliver den ottende udenlandske spiller på holdkortet hos Pirates, og det er nok også den sidste udenlandske tilføjelse i denne sæson, da Ronny Larsen tidligere har påpeget, at man ikke ønskede at bruge alle ni import-pladser.

- Man kan aldrig vide. Hvis vi får en skade, kan det ændre sig, men som udgangspunkt har vi holdet på plads nu til resten af sæsonen, siger Ronny Larsen.

At det igen blev mod Nordamerika, at man kiggede i jagten på en forstærkning er et tilfælde.

- Det ville da være nemmere for os, hvis vi kunne finde en svensker. Så var vi fri for papirarbejdet, og han kunne bare spille, men det er ikke muligt, og så må vi kigge lidt bredere. Vi har en forventning om, at han nok skal blive en forstærkning og vigtigst af alt en god person til vores gruppe af spillere. Der virker det som om, Matt Salhany passer godt ind. Det gør det også lidt nemmere, at han har spillet i Danmark før, siger Ronny Larsen.

Matt Salhany er næppe med, når Aalborg Pirates fredag skal en tur til Herlev.