Pirates henter bysbarn hjem fra svensk ishockey

AALBORG:Opskriften på tre danske mesterskaber siden 2018 har været en stærk dansk stamme af profiler hos Aalborg Pirates, og den stamme udbygges hele tiden hos mesterholdet, der nu er klar med endnu et dansk navn til samlingen.

Her er der oven i købet tale om et lokalt navn, der vender hjem til piraterne efter et par år i udlandet. 22-årige Jonas Brøndberg vender efter et par år i nordamerikansk og svensk ishockey tilbage til Aalborg, hvor han i de to næste sæsoner skal tørne ud for Aalborg Pirates.

Den 193 centimeter høje back kommer dermed til at blive endnu et led i en stærk dansk backbesætning, der blandt andet tæller Lasse Bo Knudsen, Nikolaj Carstensen og Anders Koch.

- I første omgang skal jeg ind og gøre mig fortjent til en rolle på holdet. Jeg har brug for at komme et sted hen, hvor der er lidt mere ro, og jeg kan føle mig komfortabel, siger Jonas Brøndberg.

I den netop overståede sæson spillede i første omgang for Kristianstads den næstbedste svenske række, inden han senere blev udlejet til Tyringe i den tredjebedste svenske række. Inden da tilbragte han halvanden sæson i Nordamerika.

Senest Jonas Brøndbjerg var at finde i en dansk klubtrøje var i sæsonen 2020/21, da han optrådte for Pirates, inden Portland Winterhawks kaldte ham tilbage til USA.

- Det ærgrede mig lidt på det tidspunkt, for jeg var lige kommet ind i en god rytme hos Pirates, men sådan er det jo. Nu er jeg bare glad for at være kommet tilbage til Aalborg. Jeg har stadig brug for at lære en masse, og jeg ved, at Pirates har en gruppe rutinerede spillere, der kan være med til at give mig de erfaringer, jeg har brug for, siger Jonas Brøndberg til Nordjyske.

Offensivt indstillet

Der er ingen tvivl om, at Aalborg Pirates i Jonas Brøndberg får en fysisk stærk back. Noget, der måske var en mangelvare på det seneste hold. Men piraterne får ifølge hovedpersonen selv også meget andet med i pakken fra Sverige.

- Jeg ser mig selv som en tovejs-back. Jeg kan bidrage både offensivt og defensivt. Jeg føler, at jeg passer meget godt ind i holdets offensive stil. Da jeg spillede i USA var der kun fokus på det offensive hockey, og i Sverige var jeg vant til, at alle fem spillere skulle med frem i modstanderens zone, så det er fint for mig, at Pirates har en meget offensiv tilgang til spillet, siger Jonas Brøndberg.

Han har skrevet kontrakt med mesterklubben for de to kommende sæsoner, og i den periode håber han på at kunne udvikle sig meget.

- Jeg kan se, hvordan andre spillere har taget store positive skridt i Pirates, og jeg vil gerne gøre det samme. Jeg har stadig en ambition om at komme til udlandet igen på et tidspunkt, og hvis det skal lykkes, så skal jeg udvikle mig. Jeg kan ikke komme i tanke om et meget bedre sted at få lov til det end i Aalborg Pirates, siger Jonas Brøndberg, der har været et eftertragtet bytte hos sportschef Ronny Larsen.

- Jonas efterlod et rigtig godt indtryk, da han var her senest. Siden har jeg forsøgt at hente ham tilbage. Han har i hvert fald fået buddet flere gange. Nu passer det, og det er vi meget glade for. Med Jonas får vi en stærk defensiv back, der har noget fysik men også er i stand til at være med offensivt, siger Ronny Larsen.