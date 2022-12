Pirates henter canadisk fighter efter varm anbefaling

AALBORG:Trevor Gooch har været et meget positivt indslag hos Aalborg Pirates i denne sæson. Den elegante amerikaner har lagt et højt niveau for dagen, så når han kommer og prikker sportschef Ronny Larsen på skulderen og siger, at han har en tidligere holdkammerat, som han kan sige god for, som Pirates bør hente, så bliver der handlet.

Det betyder, at Brayden Low er ny matros på piratskibet. Han kommer til fra ungarske Ferencvárosi TC, hvor det blev til 13 point i 14 ligakampe og fem point i tre Continental-kampe.

- Vi har spurgt Trevor om referencer på andre spillere, og her har han vendt tommelfingeren ned, så når han kommer og siger, at ham her er værd at tage, så skrider vi til handling. Heldigvis har de øvrige referencer på Brayden også været meget positive. Alle siger, at han er dygtig hockeyspiller og en fantastisk holdkammerat, så han passer godt ind, siger Ronny Larsen, der håber, at han kan få papirerne i orden, så Brayden Low kan få debut inden nytår.

- Han har skrevet og talt med Trevor Gooch løbende, og der har været et ønske om at komme til en anden klub, så det er lykkes nu, og vi har en god fornemmelse i forhold til ham her, siger Ronny Larsen.

Som type er Brayden Low at sammenligne med Dylan Steman, der gjorde en positiv forskel for piraterne i sidste sæson.

- Vi har savnet en type, der kommer med noget fysik og kan tage fra i den del af spillet. Ham her arbejder stenhårdt. Vi kan både bruge ham som wing og som center. Nu må vi se, hvor han passer bedst ind henne, siger Ronny Larsen.

Brayden Low og Trevor Gooch spillede sammen hos Reading Royals i sidste sæson. Her leverede Low 43 point og ikke mindst 92 udvisningsminutter.