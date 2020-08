Pirates henter forward fra konkurrent

ISHOCKEY:Aalborg Pirates præsenterer endnu en forward til den kommende sæson.

Piraterne har lavet en et-årig aftale med den 26-årige canadiske forward, Josh MacDonald. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi kender allerede en del til Josh, da han, sidste sæson, spillede i SønderjyskE. Vi synes, at han var en spændende spiller, der ikke helt kunne udspille sit potentiale i SønderjyskE. Det er tror vi på, at han kan i Aalborg, lyder det fra sportschef Ronny Larsen i pressemeddelelsen og tilføjer at hans offensive spillestil passer rigtigt godt ind hos os.

Josh spillede sidste sæson i SønderjyskE, hvor det blev til 28 point (15 mål og 13 assists) over 41 kampe, inden sæsonen blev afblæst på grund af Covid-19.

- Josh er en spiller med et godt skud, som han gerne sender afsted mod mål. Han har en god vindermentalitet, og arbejder godt i begge ender af isen. Han har et godt blik for spillet, og bliver også en vigtig brik for os i powerplay, siger sportschef Ronny Larsen.

Josh MacDonald har tidligere været omkring Lehigh Valley Phantoms i AHL, hvor han spillede 8 kampe, dog uden at lave point.

Det er kun få dage siden, at Aalborg Pirates kunne fortælle, at canadiske Martin Lefebvre tager endnu en sæson for piraterne.