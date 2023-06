Pirates henter guldhelt tilbage til klubben

AALBORG:Det er en god gammel kending af Aalborg Pirates, som mesterklubben fuldender sin forwardbesætning med.

Pierre-Olivier Morin vender efter en sæson i Frankrig tilbage til Aalborg Pirates, hvor han ikke bare bliver genforenet med mange for ham velkendte ansigter. Morin får også mulighed for at spille sammen med Tommy Giroux. De to spillede sammen i Univ. of Québec-Trois-Rivières i hele fire sæsoner.

Pierre-Olivier Morin var senest assisterende kaptajn, da han var i Pirates, og netop lederskabet er en af hovedårsagerne til, at Ronny Larsen har hentet ham tilbage til klubben.

- Vi ved, vi får en rigtig leder til holdet. Morin går ind og tager ansvar, og han er en rigtig god fyr for omklædningsrummet, hvor han er med til at binde det hele sammen. Vi ved også, hvad vi får på isen. Det er altid den rette attitude og stenhårdt arbejde, siger Ronny Larsen.

Sportschefen var derfor aldrig i tvivl, da han fik chancen for at få Morin "hjem" til Aalborg.

- Da vi fandt ud af, at det kunne lade sig gøre, så var det en no brainer for os. Da han senest var hos os, var han en del skadet, men nu har han spillet en hel sæson i Frankrig uden skader, så det er jeg ikke så bekymret for, siger Ronny Larsen.

Med Morin på kontrakt er der 13 forwards på plads til næste sæson. Det betyder, at den del af holdet nu er på plads.

- Det er de 13 forwards, der starter sæsonen for os. Nu skal vi finde nogle backer. Der er ikke noget på plads endnu, men her går vi i hvert fald efter en back med noget lederskab, siger Ronny Larsen.

Der venter piraterne en hård start på den nye sæson, når man tager del i Champions Hockey League. Det betyder mange kampe.

- Jeg mener, vi har 28 kampe i september og oktober, så vi skal være klar, siger sportschefen.