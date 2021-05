Pirates henter målmandstalent i Herning

ISHOCKEY:Sølvvinderne fra Aalborg Pirates har sikret sig en ny keeper for de kommende to sæsoner. Den 20-årige Frederik Søgaard skifter nemlig fra Herning til den aalborgensiske ishockeyklub.

Det skriver Aalborg Pirates i en pressemeddelelse.

Søgaard kender blandt andre Pirates-spillerne Jonas Brøndberg, Nikolai Nielsen og Jonathan Brinkman fra sin tid på det danske U18-landshold og U20-landshold.

- Frederik kommer til Aalborg Pirates for at styrke målmandsteamet, hvor han også kommer til at lære en del af George Sørensen i de kommende sæsoner. Det er planen, at Frederik skal stå nogle kampe i løbet af sæsonen, og at han bliver en vigtig brik på det kommende hold i fremtiden, siger Ronny Larsen.

- Vi har i den forgange sæson set vigtigheden i et solidt målmandsteam i tilfælde af skader og perioder med mange kampe på få dage. Her skal Frederik løfte os yderligere, tilføjer sportschefen.

Førstekeeperen George Sørensen har ligeledes sin ishockeyopdragelse i Herning. I tilfælde af skader til Sørensen har den mangeårige Pirates-reserve Jesper Wulff Pedersen grebet handskerne.