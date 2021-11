Pirates henter potentiel pointmaskine i Polen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har været i Polen for at finde en tiltrængt forstærkning til holdkortet. Der er tale om en offensiv en af slagsen, og det er oven i købet en spiller, der i 19/20-sæsonen leverede 65 point i 47 kampe for Herlev Eagles.

Johan Skinnars er navnet på den nye forward. I denne sæson tog han på eventyr i Polen, hvor han har spillet for Unia Oswiecim. Her har den 32-årige svensker leveret 12 point i 16 kampe. Nu bliver det imidlertid Aalborg Pirates, der skal forsøge at nyde godt af Johan Skinnars notoriske pointnæse.

- Da vi fandt ud af, at Johan var en mulighed for tre uger siden, så prioriterede vi at gå efter en aftale med ham. Han ville gerne ud af sin polske kontrakt, og det fik han en mulighed for her ved udgangen af oktober, forklarer Ronny Larsen.

Pirates-sportschefen er begejstret for sin seneste signing af flere grunde.

- Der er tale om en spiller, der kender den danske liga i forvejen, og vi ved omvendt også, hvad han står for. Det er en klar fordel, at han kender til ligaen. Vi oplever nogle gange udenlandske spillere, der bliver overrasket over niveauet i den danske liga, men det bliver ikke tilfældet her, siger Ronny Larsen.

Der er samtidig tale om en forstærkning, der bør kunne gå ind og sætte et positivt aftryk på Pirates' muligheder for succes i den igangværende sæson.

- Vi forventer, at Johan kan gå ind og styrke både toppen og bredden på holdet. Han kommer til at spille noget powerplay for os, siger Ronny Larsen.

Sportschefen understreger, at man ikke skal forvente helt så imponerende statistikker fra Johan Skinnars, som man så, da han optrådte for Herlev.

- Dengang var han en del af en kæde, som producerede stort set alle holdets point. Her kommer han til at blive en del af et hold, hvor alle kan levere pointene, så han må da gerne levere lignende tal, men det er ikke noget, vi forventer, siger Ronny Larsen.

Pirates har på det seneste set tyndt besat ud grundet skader og en Ian Edmondson, der rejste hjem til Canada af private årsager.

- Den her tilgang giver da noget ro i maven, for det er ingen hemmelighed, at vi har søgt efter en forward siden sæsonstart. Ham har vi nu fundet, og jeg forventer, at vi efter landskampspausen kommer til at have fire kæder igen, siger Ronny Larsen.

Defensivt er der stadig et klart hul, der skal lukkes på grund af den uventede afsked med Ian Edmondson.

- Det er svært at sige, hvornår vi har en ny back på plads. Det er noget vi leder efter, men det er som tidligere nævnt et svært marked i denne sæson. Vi har ikke noget konkret på tapetet lige nu, men hvis den rigtige spiller dukker op om en time, så er vi klar til at slå til, siger Ronny Larsen.