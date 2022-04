Pirates holder på kæmpe profil

AALBORG:Et DM-guld i ishockey skal fejres til den helt store guldmedalje. Der er tale om en ugelang fejring, som får selv de mest tørstige studenter til at ligne tørvetrillere. Fredag aften kulminerede DM-fejringen for Aalborg Pirates ved en stort anlagt fest i Gigantium.

Her blev det blandt andet offentliggjort, at et par markante skikkelser fra guldbesætningen også er at finde på piratskibet i næste sæson.

Først og fremmest forlænger man aftalen med cheftræner Garth Murray, der nu også kan skrive mestertræner på sit imponerende CV. Den 39-årige canadier har efterhånden bevist, at han er den helt rette mand til at stå i spidsen for piraterne. Derfor er det også kun naturligt, at han underskriver en ny aftale.

Det samme kan siges om en af slutspillets helt store Aalborg-profiler. I den guldudløsende kamp var det Thomas Spelling, der gik forrest med to flotte scoringer som indledning på guldfesten. Han havde udløb efter denne sæson, men ham får Aalborg Pirates også glæde af i de to kommende sæsoner.

- Det var faktisk ikke så meget tvivl hos mig om, at det var her i Aalborg, jeg skulle spille videre. Min familie og jeg har det godt i Aalborg, som er en fantastisk by, og det er bare sjovt at spille i Pirates, siger Thomas Spelling.

Han har fejret guldet på behørig vis sammen med holdkammeraterne, og netop holdkammeraterne og den øvrige stab i Aalborg Pirates er en stor del af forklaringen på, at den ombejlede topscorer har forlænget i Aalborg.

- Vores omklædningsrum er noget helt særligt. Der må jeg bare sige, at Aalborg Pirates har noget, som ikke kan matches af noget andet hold i Metalligaen. Derudover har du en stribe fantastiske folk omkring holdet, som også er med til at gøre det til en fornøjelse at være en del af klubben, siger Thomas Spelling.

- Vi er de bedste til at spille ishockey i Danmark, men vi er altså også nummer et, når det kommer til at holde en fest. Det er fantastisk at være en del af sådan en fejring, og det er helt klart mit mål, at vi skal gentage den oplevelse i løbet af de to næste sæsoner, siger Thomas Spelling.