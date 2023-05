Pirates holder på udenlandsk profil: Derfor bliver han i Aalborg

AALBORG:Han kom til midt i sidste sæson, men Matt Salhany nåede at vise, hvorfor Aalborg Pirates jagtede ham inden begyndelsen af den seneste sæson.

Med sit stærke skøjteløb blev han et kæmpe aktiv for piraterne i det slutspil, der endte med, at man kunne løfte DM-pokalen for andet år i træk.

I kølvandet på den triumf var Salhany selv ude at udtale til Nordjyske, at han meget gerne ville blive i klubben.

Det gjorde det til en relativt nem forhandling, da Salhany og sportschef Ronny Larsen skulle finde ud af, om man kunne forlænge den 30-årige amerikaners ophold i Aalborg.

- Det var meget nemt. Han ville jo gerne blive, og vi ville gerne have ham til at blive, så vi fandt hurtigt ud af det, siger Ronny Larsen.

- Matt er lige den type spiller, vi gerne vil have på holdet. Han er hårdtarbejdende, og så er han meget hurtig på skøjterne. Han arbejder virkelig i holdets tjeneste. Når han er på isen er det for holdet, siger Ronny Larsen, der tilføjer, at Salhany er en meget vellidt person udenfor isen.

- Han er en fantastisk gut at have i et omklædningsrum. Virkelig et godt menneske. Han er ydmyg og meget positiv, siger Ronny Larsen.

Selv er Matt Salhany ikke i tvivl om, hvad han gerne vil bruge den kommende sæson på.

- Jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage til Aalborg, og jeg ser frem til at repræsentere klubben i Champions Hockey League. Mest af alt glæder jeg mig til, at vi skal forsøge at forsvare vores mesterskab foran vores fantastiske fans, siger Matt Salhany, der giver titeljagten og de gode omgivelser skylden for, at han gerne ville vende tilbage.

De to parter har lavet en kontrakt, der gælder for den kommende sæson. I den forgangne sæson blev det til 26 point i 31 kampe. Særligt i slutspillet var Salhany stærkt spillende med 14 point i 16 kampe.