Pirates-jubilar er klar på flere point og titler

ISHOCKEY:Inden Aalborg Pirates' 4-2-sejr over Herlev Eagles var der blomster til Martin Højbjerg, der har rundet 300 kampe i den røde trøje. Det jubilæum fejrede han blandt andet ved at score et af piraternes fire mål i den sejr, der sendte dem endegyldigt i Final4, hvilket er et stort mål for sæsonen.

- Det er dejligt, at vi er klar til Final4. Det er jo en målsætning, vi har, og naturligvis skal vi være med i Final4. Derfor er vi meget glade for, at sæsonens første store mål er indfriet, siger den målfarlige forward.

Han har siddet ude et par kampe i denne sæson, men nu er han tilbage, og det glæder Martin Højbjerg, at han er kommet tilbage på et hold, der skøjter afsted med 120 i timen.

- Det er altid nemmere, når man er inde i en god stime, og det er vi lige nu. Det er dejligt at have set gutterne vinde, når jeg ikke selv har været med. Derfor er det ekstra dejligt at være tilbage og kunne være med til at udbygge den stime.

Milepæl

Med 300 kampe for Aalborg Pirates må man efterhånden konstatere, at Martin Højbjerg er blevet mere pirat end høg trods ophav i Frederikshavn, hvor de første skøjtetag blev taget sammen med tvillingebror Mikkel.

- Jeg har selvfølgelig været ramt af skader her de seneste år, men det er stadig en milepæl. 300 kampe er da en slat, siger Martin Højbjerg, der kom til Aalborg Pirates i 2016.

Siden har han været en fast profil på blandt andet to mesterskabsvindende hold.

- Jeg er stolt over, at jeg er en del af den grundstamme, som har været med til at spille klubben op i toppen af ligaen. Det er sådan noget, jeg er glad for at kunne være en del af, siger Martin Højbjerg, der er noteret for 196 point i Metal Ligaen for Aalborg Pirates.

Havde det ikke været for nogle skader, var det med sikkerhed blevet til både flere kampe og point for den ene halvdel af det danske svar på Sedin-tvillingerne.

- Jeg har haft nogle små skavanker, men det var dejligt at være tilbage. Der er nogle ting, jeg kan kontrollere. Andre kan jeg ikke, men jeg tænker meget over, hvordan jeg kan passe bedst på mig selv, og jeg føler, at jeg har fået en god start på sæsonen, siger Martin Højbjerg, der nyder at være en del af Aalborg Pirates-organisationen.

- Det er sjovt at komme her ude hver dag, og det betyder meget. Vi har en god grundstamme, og vi har et fantastisk omklædningsrum, og det er dejligt, at de udenlandske spillere, der kommer til år efter år, altid passer perfekt ind i gruppen. Det er en fornøjelse med de folk, der er i klubben, og det alt lige fra materialefolk til tilskuere, siger Martin Højbjerg.