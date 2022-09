Pirates-jubilar klar på 400 kampe mere

AALBORG:Helt tilbage i sæsonen 2013/14 debuterede en meget ung Tobias Ladehoff for Aalborg Pirates. Det blev blot til en enkelt kamp i den sæson, men siden da har den 24-årige forward været fast inventar på piratskibet, og det i en stadig mere fremtrædende rolle.

Fredag aften kunne han fejre sin kamp nummer 400 som Aalborg Pirates-spiller, og det er en ting, som skaber stolthed hos den populære forward.

- Det er selvfølgelig mange kampe i en alder af 24 år. Det fortæller, at jeg har været med i mange år, og så har jeg holdt mig skadesfri. Jeg er glad for at nå den milepæl, men jeg er også klar på mange flere, siger Tobias Ladehoff

Der har været mange op- og nedture i løbet af de 400 kampe, men det er klart de positive minder, der fylder mest og er i overtal hos Ladehoff, der særligt husker sin første tid som fuldblodspirat.

- Jeg husker tilbage på min første tid på holdet med stor glæde. Det var under Paul Thompson. Ellers er det mesterskaberne, der står højt på listen med minder. Særligt sidste sæson står skarpt i min erindring, for det var individuelt min bedste sæson, siger Ladehoff.

Via sine 400 kampe har Tobias Ladehoff været med til at prøve lidt af hvert.

- I min tid på holdet er vi gået fra at være det hold, som alle regnede med at slå og score mange point mod til at være det hold, som de fleste jagter, fordi vi vandt mesterskabet sidste sæson. Det er ganske enkelt en vild udvikling. Jeg kan huske, at mange modstandere regnede med, at de skulle have sig en pointaften, når de kom til Aalborg. Sådan er det ikke længere, siger Tobias Ladehoff.

Nu er det tværtimod Ladehoff og holdkammeraterne, der oftest scorer mange point mod de forskellige modstandere. Sidste sæson var lidt af en gennembrudssæson for Tobias Ladehoff, der i 57 kampe leverede 51 point.

- Jeg tror præstationerne har udmøntet sig i pointene. For halvanden år siden begyndte jeg at spille sindssyg god ishockey, og så begyndte pointene at komme i sidste sæson. Det fortsætter bare i den her sæson. Det giver noget selvtillid, siger Tobias Ladehoff, der kommet godt fra land igen i denne sæson. Indtil videre er det blevet til seks point i fem kampe.

- Det har fyldt meget, at det ikke skulle ende med at være en enlig svale. Derfor har jeg arbejdet stenhårdt i løbet af sommeren for at kunne bevise, at jeg kan gentage sæsonen fra sidste år, siger Tobias Ladehoff.

Han er en del af den generation af Pirates-spillere, som også tæller Lasse Bo Knudsen, Jeppe Jul Korsgaard, som i øvrigt også lige har rundet de 400 kampe for Pirates, og Oliver Anker.

Umiddelbart kan Pirates-tilhængerne se frem til flere point fra Ladehoff. Han er nemlig på kontrakt i Pirates frem til udgangen af næste sæson.

- Jeg håber da på mange flere kampe. Jeg er klar på de næste 400, siger Tobias Ladehoff.