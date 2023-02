Pirates jubler over Final4-succes udenfor isen

AALBORG:Aalborg Pirates vandt ikke Final4 på isen, men klubben vandt i den grad udenfor isen.

Mesterklubben har efterhånden fået patent på at afvikle dansk ishockeys Final4-arrangement. De flere års erfaringer gør det til en leg for de scenevante nordjyder at afvikle finaleweekenden.

Igen i år tør Pirates-direktør Lars Laursen godt kalde arrangementet for en organisatorisk og økonomisk succes uden, at han kender de præcise tal for weekenden.

- Omsætningsmæssigt ramte vi budgettet lørdag formiddag, så vi er sikre på, at arrangementet løber økonomisk rundt. Det var ellers noget, som vi var lidt spændte på. Jeg har siddet og kigget på budgettet og tænkt, at det måske var lidt optimistisk, fordi vi sidste år havde Frederikshavn med. Sidste års budget var større, men jeg forventer stadig, at vi skaber en omsætning på 2,5 millioner kroner for det her arrangement, siger Lars Laursen.

Arrangementet, der har haft deltagelse af landets fire bedste ishockeyklubber har tiltrukket godt med tilskuere. Der havde ganske givet været flere, hvis det ikke havde været for Otto, der helt sikkert kostede på fredagens tilskuertal.

Mange mennesker

- Tilskuermæssigt var der godt og vel 5000 fredag og vi kommer over 4000 lørdag, så vi rammer de 10.000, som vi havde håbet på. Det er gået fint. Jeg er stolt af den afvikling, vi har haft. Alle virker tilfredse og glade, konstaterer Lars Laursen, der sender en tak til sine medarbejdere og de mange frivillige, der har været i sving.

- Vi havde møde i Divisionsforeningen fredag, og der undrede de sig over, at jeg kunne sidde så afslappet. Det kunne jeg også kun, fordi jeg har verdens bedste medarbejdere. De er vant til at afvikle kampe og events, så det gør bare, at det hele glider nemt for os, siger Lars Laursen.

- Vi har haft over 150 frivillige i gang. Vi er så taknemmelige for den hjælp. Jeg håber og tror også, at de synes, det er sjovt at være med til at lave noget, der bliver så stort, som det her arrangement bliver, siger Lars Laursen.

- Jeg ville da gerne genvinde trofæet, men det vigtigste var at vinde fredag. Fordi finaledagen er bare noget andet for os alle sammen, når vi selv er med i finalen, siger Lars Laursen.

Det helt store spørgsmål er, om det også er Aalborg Pirates, der skal være vært for næste sæsons Final4-arrangement. Det var nemlig ikke planen, at Pirates skulle være vært i år.

- Vi var klar til at give det fra os, for det skal ikke være sådan, at det kun er Aalborg Pirates, der afvikler det her Final4. En af de andre ledere sagde til mig, at I har det vel, indtil en anden klub gerne vil afvikle stævnet. Det er sådan jeg tænker, det er. Så må vi se. Vi skal også huske, at vi kun er interesseret i at være vært, hvis vi selv er med, siger Lars Laursen, der havde lovet sine medarbejdere, at de til en afveksling kunne slappe af til Final4. Sådan blev det ikke i denne omgang, og det har kostet på den interne tiltro til direktøren.

- Jeg får lidt røg af de andre på kontoret, fordi jeg havde lovet, at vi skulle på tur i år, og så skulle de drikke øl og slappe af, når vi var til Final4, men sådan blev det ikke. Så når jeg siger, at det gør vi næste år, så tror de ikke på mig, siger Lars Laursen.