Pirates-kaptajn glæder sig til der atter er fuld besætning på piratskibet

ISHOCKEY:Det var ikke prangende, men det endte med en sejr for Aalborg Pirates, da man havde besøg af Rødovre Mighty Bulls. Københavnerholdet, der indtager sidstepladsen i Metalligaen bed godt fra sig i Aalborg, så piraterne, der omvendt topper ligaen, måtte bruge 13 sekunders overtid, før kaptajn Julian Jakobsen afgjorde kampen med en flot scoring til 2-1.

- Det var tydeligt, at vi var lidt slidte til den her kamp. Vi kan godt mærke i benene, at det efterhånden har været nogle lange måneder med få folk. Med den intensitet vi gerne vil spille med, så slider det. Det er sådan lidt fra kamp til kamp, hvor vi har måttet se, hvordan benene havde det, siger Julian Jakobsen.

Ronny Larsen udtalte i forbindelse med præsentationen af Johan Skinnars, at han havde et begrundet håb om, at man efter landskampspausen ville have nok spillere til at kunne mønstre fire og ikke bare tre kæder. Skader har gjort, at man på forward-siden kun har haft tre rene kæder i de seneste mange kampe. Det er noget, der over tid slider på et hvert ishockeyhold. Særligt når man som Pirates forsøger at lægge stor intensitet ind i kampene.

- Det er den måde, vi gerne vil spille på. Med fire kæder får vi mulighed for at køre lidt hårdere til træning, og kampene skulle gerne komme til at gå lidt lettere, når vi kan køre med lidt flere folk. Det er jo det, vi gerne vil, siger Julian Jakobsen.

Netop derfor kommer landskampspausen på et godt tidspunkt for Aalborg Pirates, der ikke skal i kamp igen før den 19. november, når man er vært for Continental Cup, der spilles på egen is. Her kommer engelske Sheffield, hviderussiske Gomel og lettiske HK Olimp på besøg.

- Ja den kommer på et godt tidspunkt. Vi har allerede spillet 19 kampe. Det er mange. Man er lidt mør, så det bliver dejligt med nogle fridage nu, og vi får mulighed for at træne lidt og pleje lidt skavanker.

Julian Jakobsen er en af de få spillere fra Metalligaen, der har en reel mulighed for at spille sig på det danske OL-landshold, der skal til Kina senere på sæsonen, men det passer ham fint, at den kommende landskampspause bliver en reel pause for hans vedkommende.

- Så vidt jeg kan se, så er det et U25-hold, der er udtaget. Det er dejligt nok, at jeg får lidt pause, men jeg håber selvfølgelig, at jeg kan gøre mig gældende i forhold til OL. Det er det, jeg arbejder for, siger Julian Jakobsen.

- Set i det lys er det rart med noget pause. Vi har været meget afsted - også i løbet af sommeren. Derfor er det rart, at jeg lige kan koble lidt fra og tænke på nogle andre ting og være sammen med familien, siger Julian Jakobsen, der lever fint med, at det har været et hektisk kampår.

- Det har heldigvis været til det bedre, så det gør ikke så meget, at jeg fik en lidt kortere pause end normalt, siger Pirates-kaptajnen.

Selvom OL er et stort mål for alle de danske ishockeyspillere, der er inde i billedet til en OL-plads, så er det ikke noget, der fylder i hverdagen for Julian Jakobsen.

- Lige nu fylder OL ikke så meget for mig. Jeg koncentrerer mig bare om min hverdag. Jeg fokuserer på at holde mig sund og rask og måske få trænet lidt styrketræning. Det er meget forberedelse til den næste dag og den næste kamp. Så må vi se, hvor langt det rækker.