Pirates-kaptajn roser White Hawks for ny stil

NORDJYLLAND:Efter et par nederlag i den forgangne uge kom Aalborg Pirates tilbage på rette spor med en overbevisende præstation ude mod Frederikshavn White Hawks, hvilket 4-2-sejren blot understreger.

Sejren var ikke mindst vigtig, fordi piraterne meget gerne vil holde sig til i kampen om de eftertragtede billetter til Final4, der uddeles efter 16. spillerunde ved udgangen af oktober.

- Vi er en klub, der spiller for at vinde. Det er derfor, vi har skabt det hold, vi har, så det skal vi da med i, siger Julian Jakobsen.

Sejren i Frederikshavn blev ikke mindst til på grund af en piratkaptajn, der viste vejen med to mål.

- Det var dejligt. Der er ikke så meget at sige til den sejr. Det var et skridt frem for os rent spillemæssigt oven på en uge, som ikke er gået som ønsket, siger Julian Jakobsen.

Han og de øvrige Pirates-spillere skulle tilbage til sæsonens første møde mellem Pirates og White Hawks for at finde den seneste sejr, og i de to mellemliggende kampe har præstationerne ikke været overbevisende.

- Vi har manglet rytme, gode beslutninger, evnen til at eksekvere, og så har vi manglet at snakke mere sammen og bakke mere op for hinanden. De der helt elementære ting, der skal være i hockey, for det kan fungere, siger Julian Jakobsen, der prompte afviser, at skader på backlinjen har være afgørende for, at det ikke har gledet efter planen for Pirates.

- Det skal ikke være nogen undskyldning. Vi har et godt nok hold til at kunne være med i alle kampe. Det er ingen undskyldning, at vi er ramt hverken frem eller tilbage, siger kaptajnen, der også noterer sig, at Frederikshavn har lagt stilen om, så man nu højere grad forsøger at spille hockey nede fra egen zone.

- Jeg vil også rose Frederikshavn med den måde, som de gerne vil spille. Det betyder, at de for mig at se har været med i alle deres kampe, og det er godt for ligaen, at vi får flere hold, der kan drille, siger Julian Jakobsen.

Frederikshavn skal blive bedre i sit powerplay. Foto: Claus Søndberg

I White Hawks-lejren var humøret naturligt nok lidt anderledes, men en af profilerne havde dog overskud til at tale lidt om netop den nye spillestil.

- Vi havde brug for noget nyt, og spillertruppen kan godt lide den her stil, så det skal nok blive godt, siger Aleksi Halme, der bankede et flot mål ind til 2-2.

- Det var vigtigt for mig personligt at scoret. Jeg har ikke scoret de mål, som jeg gerne vil, så det var godt, at jeg fik hul igennem til nettet, siger Aleksi Halme, der dog først og fremmest var skuffet over, at han havde været den tabende part i det nordjyske møde.

- Vi havde også vores chancer. Vi fik chancen i powerplay, men her skal vi blive bedre til at flytte pucken hurtigere. Vi skal have flere skud mod mål, hvor vi samtidig kommer ind og forstyrrer målmanden. Vi tager hele tiden små skridt i den rigtige retning, så det skal nok blive godt om kort tid, siger Aleksi Halme.

White Hawks Pirates