Pirates-keeper blev dagens mand i skysovs: - Jeg kyssede stolpen bagefter

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates indledte det første af de to lokale nytårsbrag med at vinde 5-4 efter straffeslag i Frederikshavn, så var det aalborgensernes unge målmand Frederik Søgaard, der endte med at komme i fokus.

- Det er selvfølgelig fedt at være med til at afgøre kampen, men det er ikke kun min fortjeneste. Jeg laver selv en fejl, da jeg lukker målet ind til 4-2, så selvom det er dejligt at blive "helten", så var det langt fra min bedste kamp i dag, konstaterer Aalborg-målmanden, der dog også giver en del kredit til en tredje part i kampen.

- Da jeg hørte pucken kyssede stolpen på deres andet straffeslag, der kyssede jeg også stolpen, den var min bedste ven i dag, griner han.

I George Sørensens fravær fik Frederik Søgaard endnu en gang ansvaret for Aalborg-målet. Et ansvar han har haft en del på det seneste.

- Jeg føler, at jeg lærer en masse af at spille. Jeg er en ung målmand, så jeg skal suge alt den erfaring, jeg kan, til mig. Samtidig skal jeg også gå ind med selvtillid og gøre alt, hvad jeg kan, så jeg kan vise mig frem og vise, at det er hockeyen, jeg vil leve af, fortæller den unge keeper.

Indtil videre er det blevet til fem kampe i Pirates-trøjen for Frederik Søgaard, som med stor sandsynlighed også skal mellem stængerne i torsdagens returkamp, når det er piraternes tur til at tage imod Frederikshavn hjemme.

- Vi skal tage farten med fra Frederikshavn, og så skal vi holde fast i det gode spil, som vi har heroppe, samtidig skal jeg også stå en bedre kamp, anerkender Frederik Søgaard.

Det er heller ikke kun Aalborg-målmanden selv, der kan glæde sig over sin præstation i Frederikshavn. Pirates-kaptajnen Julian Jakobsen er også imponeret over Frederik Søgaards indsats.

- Det er dejligt, at se ham præstere. Han har gjort det rigtig godt, og han har haft den rigtige attitude til træningerne, hvilket er, hvor det starter, og det er sådan, man ender med at få chancen, understreger Julian Jakobsen, der ikke tænker særligt over George Sørensens fravær, når han træder ind på isen.

- Spillet kører bare, så man tænker ikke over, at det er en ung målmand, som står. Frederik skaber en god ro og er rigtig seriøs. Han er jo ikke kommet til Aalborg for stå og åbne en dør, og det synes jeg, at han tager godt hånd om, anerkender kaptajnen.

Om selve kampen var Aalborg Pirates-spilleren ikke yderligere imponeret.

- Først og fremmest er vi mange gange for dårlige til at komme hjem sammen og åbne munden og hjælpe hinanden. Vi smider rigtig mange pucker væk, og det er ikke godt nok. Vi er snart 30 kampe inde i sæsonen, og det holder ikke i længden, og det vil koste os nogle point. Det er for dårligt, og det er vi for gode til, fastslår Julian Jakobsen.

De to klubber mødes allerede torsdag 30. december i returopgøret, der bliver spillet i Aalborg. Kampen fløjtes i gang 20.15.