Pirates klar til brag i Boxen

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har som eneste nordjyske hold kvalificeret sig til pokalturneringens Final 4 i ishockey. Her deltager de fire bedst placerede hold efter 20 runder af Metal Ligaen, og det udløser en hård semifinale for aalborgenserne.

Modstanderen fredag aften med kampstart 20.15 bliver Herning, der er værter for et kæmpearrangement i BOXEN, hvor der forventes op mod 4000 tilskuere. Det bliver dermed en duel mellem ligaens aktuelle nummer ét og to.

Aalborg Pirates kan dog bryste sig af, at de for nylig vandt hele 8-2 over topholdet hjemme i Gigantium efter en toppræstation, så cheftræner Brandon Reid må have gameplanen klar.

Desværre er aalborgenserne løbet ind i en del skader på det seneste. Bjarke Møller, Kristian Kodal og Oliver Anker Christensen er definitivt ude, mens hele fire spillere betragtes som tvivlsomme. Det er tunge profiler som Kirill Kabanov, Christopher Frederiksen, Martin Højbjerg og Lasse Bo Knudsen.

Vinder Aalborg Pirates semifinalen mod Herning, skal de spille finale samme sted lørdag eftermiddag 15.00, hvor vinderen af fredagens anden semifinale mellem Rungsted og Odense venter. Den duel spilles allerede fredag 16.15 i BOXEN.