Pirates klar til Final 4

ISHOCKEY: Opskriften var klar for Aalborg Pirates fredag aften - en sejr i ordinær tid i Rødovre ville sikre holdet en plads i Metal Cuppens Final 4 - en ny regel indført efter 20 kampe i grundspillet denne sæson for at teste det setup, der skal bruges i Boxen i Herning til VM senere i 2018.

Og piraterne fulgte opskriften til punkt og prikke. Med en sejr på 3-1 i Rødovre er piraterne sikre på at ende i topfire efter de 20 kampe, og dermed er sæsons første mål nået.

Målet til 1-0 kom efter syv minutter, da hjemmeholdets keeper Ridderwall var en anelse uopmærksom. Han undlod at slå til pucken tæt under mål, og i stedet endte den hos henry Hardarson, der kunne score.

Rødovre var dog ikke uden muligheder, da piraternes defensiv forærede et par friløbere væk, keeper Tadeas Galansky havde en stærk aften i buret og afviste hver gang.

I anden periode blev det 2-0 ved Mikkel Højbjerg. Broren Martin Højbjerg mistede staven i en omstilling, men med skøjten fik han sendt pucken videre til brormand, der kvitterede med scoringen.

Der blev dog spænding om udfaldet, da Jonas Sass sendte pucken i nettet med fem minutter igen efter en periode med stort pres fra hjemmeholdet, der nu lugtede blod, men bare to minutter senere lykkedes for Jeppe Jul Korsgaard at sende pucken i nettet til 3-1, da han styrede en pasning fra Olivier Hinse i netmaskerne.

Piraterne ender dermed på 36 point efter de første 20 kampe - Rødovre kan nå samme antal, men med fredagens sejr er aalborgenserne bedst indbyrdes og er dermed klar til at tage pladsen i Final 4.