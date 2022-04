Pirates kom et stort skridt nærmere finaleplads efter nyt overtidsdrama

ISHOCKEY:Hvis stilen fra de to første semifinalekampe mellem Aalborg Pirates og Odense Bulldogs fortsætter, så bliver det et træt hold, der avancerer til DM-finalen. Efter et sandt drama kunne Thomas Spelling lade sig tiljuble af holdkammeraterne for sin rolle som matchvinder. Ligesom i seriens første kamp måtte der overtid til, og ligesom i den første kamp trak Pirates det længste strå.

Andet akt af en potentielt meget mindeværdig semifinaleserie mellem genrejste Odense Bulldogs og Aalborg Pirates blev ligeså intens, som første møde i Aalborg.

Scenen var isarenaen i Odense, hvor hjemmeholdet var meget tæt på at kunne tænde de røde lamper. Der var nemlig fyldt godt op på tribunerne, og de medlevende fynske fans dannede en fantastisk ramme om en kamp, hvor de to hold leverede en intens fight i de første 20 minutter af fredagsforestillingen.

Aalborg Pirates kom markant bedre ud til fredagens kamp, end det var tilfældet i det første semifinalemøde mellem de to hold. Emilio Romig var tæt på at stikke en kæp i Fyns største fredagsbar, da han sendte et forsøg mod mål, som kyssede oversiden af overliggeren.

Odense Bulldogs ville dog også give et bidrag til underholdningen. I en sekvens på 10 sekunder præsterede fynboerne både at misse en chance på et helt tomt Pirates-mål og ramme stolpen. I de sekunder var der med med garanti en angstfremkaldende oplevelse for de medrejsende Pirates-fans.

Første periode var ellers en ret lige affære, hvor Aalborg i vanlig stil havde pucken mest, men Odense var som altid meget direkte i sit spil, og det skabte flere gode situationer for værterne, der dog ikke greb de muligheder, som bød sig.

Det havde været et tema i Pirates-lejren, at man skulle spille en kende mere direkte og få lagt flere pucke på mål. Det forsøgte man i de første 20 minutter, men det blev ved de gode intentioner - for mål kom der ikke.

Kampen i tal Odense Bulldogs - Aalborg Pirates 1-2 Periodecifre: 0-0, 0-1, 1-0, 0-1 Mål: 0-1 Johan Skinnars (22.08), 1-1 Mikkel Hansen (42.11), 1-2 Thomas Spelling (60.26) Udvisningsminutter: Odense 6, Aalborg 6 Tilskuere: 2346 VIS MERE

Hvad træner Garth Murray havde sagt i pausen mellem første og anden periode, er et godt spørgsmål, for Pirates-spillerne kom på isen med anderledes fart i spillet. Der blev virkelig skøjtet på, og det afstedkom et par store chancer til pokalvinderne.

Jeppe Jul Korsgaard fik den første af slagsen, da han blev spillet fri foran Odense-målet. Her var det kun marginaler, der adskilte ham fra at blive kampens første målscorer. Det samme kan næsten siges om Martin Højbjerg, da han sekunder senere blev spillet fri af Tobias Ladehoff.

Ladehoff fik dog sin assist. Han assisterede en stærkt spillende Johan Skinnars, da den svenske pointmaskine fik hul igennem til nettet.

Føringen virkede på det tidspunkt som en logisk konsekvens af et stærkt spillende Aalborg-hold, der i minutterne efter åbningsmålet energisk jagtede en fordobling af føringen.

Halvvejs gennem kampen spillede DJ'en Bon Jovis "Livin' on a prayer", der blandt andet indeholder ordene strofen: We're half way there. Og på det tidspunkt var Pirates både havvejs på vej mod en sejr i kamp to, og dermed halvvejs på vej mod en samlet sejr i semifinaleserien.

Der var dog lang vej til sikker havn for piratskibet, der kom i høj sø.

Presset mod Bulldogs-målet aftog, og i stedet meldte Odense sig atter på isen i forhold til at teste George Sørensen. Pirates-keeperen fortsatte dog det høje niveau, der har kendetegnet hans sæson.

Begge hold fik også mulighed for at slå til i powerplay, men skarphed var en mangelvare for Odense såvel som Aalborg.

Ligesom i de to første perioder kom Pirates også bedst ud til tredje periode og bed sig fast i Odenses zone. Blandt andet fik Patrick Bjorkstrand en fin mulighed, da han snoede sig forbi et par modspillere.

Det tiltagende Pirates-pres blev dog annulleret, da Bulldogs fik kørt pucken ind i Aalborgs zone, hvor et skud fra Mikkel Hansen endte med at stryge i mål.

Odenses udligning gav ikke det fynske momentum, som man kunne frygte for Pirates. Det var i stedet de nordjyske gæster, der fik den næste nævneværdige mulighed.

Patrick Bjorkstrand fik en friløber, men det var retur-pucken, der skabte dybe suk blandt de medrejsende fans. Emilio Romig formåede at skyde pucken forbi et tomt mål. Hvordan den østrigske forward kunne formøble den mulighed er en større gåde.

Ligesom i den første semifinale var det også Pirates, der havde mest overskud mod tredje periodes slutning. Der var flere farlige situationer foran Odense-buret, men ind kom pucken ikke.

Julian Jakobsen tog som altid et stort ansvar. Blandt andet var piratkaptajnen i stand til at køre pucken ind i Odenses zone på en måde, så det flere gange så legende let ud. Med cirka et minut tilbage af tredje periode blev Julian Jakobsen trippet af Odenses Radek Cip. Det gav piraterne en gylden mulighed for at fremtvinge en sejrsgivende scoring.

Det blev til 52 sekunders powerplay i første omgang. Det kom der ikke noget ud af, og så kunne begge hold gå i kabinen, mens der blev kørt ny is klar til fjerde periode.

Efter 18 minutters pause gjorde Pirates kort proces. 26 sekunder skulle der gå før Thomas Spelling lukkede og slukkede til 2-1. Dermed fører Aalborg Pirates 2-0 i serien.

Tredje kamp spilles søndag i Aalborg. Der er kampstart klokken 14.