Pirates kom igen fra baghjul i nyt dramatisk lokalbrag på isen

ISHOCKEY: Om hjemmeholdet fra Aalborg Pirates hvilede på laurbærene ovenpå fredagens duel i Frederikshavn, eller om de blot forsøgte at gentage sejrsrecepten med en sløv start og en stærk slutning skal være usagt. Men hvis det var det sidste, der var tilfældet, så virkede det.

Piraterne vandt et nyt dramatisk lokalbrag på isen med 4-3 efter overtid og straffeslag i en fyldt Bentax Arena med 5000 tilskuere på lægterne.

Gæsterne kom ud i et langt højere tempo, og efter godt et minuts spil stod der 0-1 på måltavlen. Efter en fremragende ét-to kombination mellem Cam Spiro og den finske back Santeri Suistio, trak sidstnævnte pucken højt og utageligt i nettet.

Det begyndte godt men sluttede skidt for Frederikshavn White Hawks. Foto: Martin Damgård

Efter syv minutters spil burde Sebastian Brinkman dog have udlignet, men han høvlede et frit skud foran mål forbi kassen. Siden dansede pucken flere gange på gæsternes streg, men i stedet skiftede måltavlen til 0-2, da Cam Spiro trak skarpt ind foran mål og lagde pucken under Ronan Quemener.

Det var også tæt på 0-3 efter en break-away til Kristian Jensen i undertal, men Pirates-keeperen diskede op med en stor redning. I stedet fik Pirates reduceret til 1-2 med tre minutter tilbage af 1. periode. Cam Braes trak tæt under mål bukserne af keeper Galanxy med en skudfinte og satte pucken i tomt net.

Foto: Martin Damgård

2. periode var kun lige startet, før Thomas Spelling ramte stolpen i fri position. Fire minutter senere var der dog udbetaling. Spelling spillede perfekt på tværs til en fremstormende Cam Braes, der kunne skubbe 2-2 i nettet.

Tempoet var opskruet og Aalborg Pirates havde taktstokken. Et overtalsspil midt i 2. periode gav Julian Jakobsen en stor chance, men han sendte pucken snert over mål.

I stedet slog White Hawks kontra og bragte sig i front på ny efter 12 minutter. David Friedmann, der indledte sæsonen med at spille for aalborgenserne, overlistede fra en spids vinkel keeper Quenemer med et højt skud.

Roman Quemener i aktion for Aalborg Pirates. Foto: Martin Damgård

Den franske keeper rejste sig dog og pillede kort efter Alexander Bumagin på en friløber, der kunne have gjort ondt værre for piraterne. De gik ind til 3. periode foran 27-13 i skudstatistikken men bagud 2-3 på måltavlen.

De sidste 20 minutter formede sig som ét langt piratpres, men Tadeas Galanxy i målet var en hård nød at knække for hans tidligere aalborgensiske holdkammerater.

Med små ni minutter tilbage gik den dog ikke længere. Cam Braes serverede for Thomas Spelling, der fortjent trak udligningen til 3-3 i nettet. Presset for sejrsmålet var siden massivt, og Nikolaj Carsten brændte en gigantchance for tomt mål. Omvendt fik Dale Mitchell også en friløber i den modsatte ende.

En udvisning til Aalborg Pirates’ Lasse Bo Knudsen med 2.20 tilbage af den ordinære tid gav nervøse trækninger hos hjemmeholdet, men det hele endte med en ny overtid - for anden dag i træk.

På straffeslagene scorede Thomas Spelling og Martin Højbjerg sikkert, og det rakte til sejr, da kun Christoffer Frederiksen hos Frederikshavn kunne prikke hul på målmanden.