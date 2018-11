Pirates kom sig efter skidt start og smadrede Hvidovre

ISHOCKEY: Aalborg Pirates var bagud i fredagens kamp på udebane mod Hvidovre, men den nye center Cam Braes, der debutterede i tirsdagens kamp, viste hurtigt sit værd for piraterne. Canadieren udlignede i midten af anden periode, og efter et føringsmål af Mikkel Højbjerg kunne Braes noteret for et mål mere - der dog var et selvmål, hvor han var sidste pirat på pucken.

I tredje periode satte Mike McNamee i gang med sit målshow, og han scorede yderligere to gange for piraterne, der dermed endte med en stensikker sejr på 5-1.

Kampen var afbrudt 10 minutter, fordi en Hvidovre-spiller skulle afhentes med ambulance efter en checking from behind, der også gav en tidlig badebillet til Jeppe Jul Korsgaard.

Aalborg Pirates rykker med sejren forbi SønderjyskE og op på andenpladsen i Metal Ligaen.