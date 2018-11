Pirates kom tilbage mod bundholdet

Fredag vandt Aalborg Pirates med 5-3 over Odense i Metal Ligaen og afviste dermed tabellens bundhold, der ellers kom godt fra land i Aalborg.

Med scoringer på de første 10 minutter af henholdsvis Jakob Wittendorf og Mike Daugulis lignede det en svær aften for de forsvarende mestre.

Dermed fik keeper Jesper Wulff en hård start, da han fik en overraskende startplads i Pirates-målet til fordel for Ronan Quemener.

Men inden tredje periode var kampen vendt fuldstændigt på hovedet.

Først fik Tobias Ladehoff nemlig reduceret på en assist af Sebastian Brinkman, så Aalborg Pirates kun gik til pause med 1-2. Og så startede festen i anden periode.

Fordelt over mindre end fem minutter formåede Julian Jakobsen, Mikkel Højbjerg og Sebastian Brinkman nemlig at vende kampen på hovedet. Med cifrene 3-0 for anden periode stod der 4-2 i Aalborg.

Jakob Wittendorf bragte gæsterne fra Odense ind i kampen igen med en scoring i tredje og sidste periode. Det var dog ikke nok til at forhindre Aalborg Pirates i at tage alle pointene i fredagens grundspilskamp, da Emil Marcussen efterfølgende gjorde det til 5-3.