Pirates kom tilbage på sporet i Herlev

ISHOCKEY: Aalborg Pirates fik fredag aften rejst sig efter tirsdagens nederlag mod Rungsted, da udekampen mod Herlev blev vundet med 5-2.

Aalborg Pirates tog føringen midtvejs i første periode takket være Mikkel Højbjergs 1-0-mål.

Efter godt 16 minutter fik veteranen Kim Staal godt nok udlignet for hjemmeholdet, men det var en stakket frist, da først Christopher Frederiksens og siden Mikkel Højbjergs scoringer sørgede for, at Aalborg Pirates kunne forlade første periode med en 3-1-føring.

Et minut inde i anden periode øgede Nicolaj Carstensen til 4-1, inden hjemmeholdet fik reduceret til 2-4 ved Frederik Høeg, men tre minutter inde i tredje periode cementerede Oliver Anker Christensen piraternes sejr, da han scorede til 5-2.

Aalborg Pirates skal i aktion igen søndag, hvor Sønderjyske kommer på besøg i Gigantium.