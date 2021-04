Pirates kunne ikke fuldende comeback

ESBJERG:Aalborg Pirates skulle forsøge at følge op på sejren fra den første kamp i DM-semifinaleserien mod Esbjerg Energy, da man fredag aften var en tur i Esbjerg.

Lad det være sagt med det samme: Det formåede Aalborg Pirates ikke. I stedet kiggede et gammelkendt spøgelse frem. Aalborg har haft det notorisk svært mod Esbjerg i denne sæson, men sejren i den første semifinale havde skabt håb om, at Esbjerg-komplekset var fortid. Det var det på ingen måde.

Kampens indledning bar præg af et Esbjerg-hold, der lige var en skøjteklinge skarpere end udeholdet. Der var en my mere aggressivitet i hjemmeholdets arbejde, og det virkede derfor som en naturlig konsekvens, da Shawn O’Donnel bragte Esbjerg Energy foran efter seks minutters spil.

Hvis Pirates-træner Garth Murray havde håbet, at scoringen kunne vække piraterne, måtte han tro om igen. De nordjyske gæster forsøgte ganske vist at arbejde sig ind i kampen, men det virkede som om, der var ild i pucken, når den havnede på et Aalborg-blad, for alt for ofte blev tilløb til chancer forspildt. Det blev bedst eksemplificeret i 1. periodes eneste powerplay. Her formåede Aalborg Pirates end ikke at spille sig frem til en afslutning. På den baggrund var der nok at tage fat på i pausesnakken mellem 1. og 2. periode.

Pausesnakken så imidlertid ikke ud til at have gjort den store forskel, for det var fortsat Esbjerg, der var bedst kørende, da de to hold nu havde den lange vej til udskiftning.

Shawn O’Donnel gjorde sig til dobbelt målscorer, da han atter sendte piraterne til tælling cirka halvvejs gennem 2. periode.

Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 3-2 Periodecifre: 1-0, 1-0, 1-2 Mål: 1-0 Shawn O’Donnel (7. minut) 2-0 Shawn O’Donnel (29. minut) 3-0 David Madsen (47. minut) 3-1 Pierre-Oliver Morin (58. minut) Martin Lefebvre (60. minut) Udvisninger: Esbjerg: 4, Aalborg: 1 VIS MERE

Halvvejs gennem kampen virkede gode råd dyre og få for Aalborgs vedkommende. Der blev dog skabt lidt lys i Aalborg-mørket, da fik tilkendt et straffeslag i en situation, hvor Esbjergs talentfulde keeper Mads Søgaard måtte udgå med noget, der mindede om en knæskade.

Det sendte Thomas Lillie ind i orkanens øje. Han skulle straks duellere med Josh MacDonald, der blev sat til at eksekvere straffeslaget. Den duel tabte MacDonald meget sigende ved at miste pucken i afslutningsøjeblikket.

I takt med perioden nærmede sig sin afslutning steg intensiteten og spændingerne mellem de to hold. Der var flere fysiske konfrontationer mellem spillerne, og Aalborg fik på den baggrund endnu et powerplay, der igen forløb uden scoringer. Aalborg Pirates fik noget nær udlignet på skudstatistikken, men det nyttede ikke det store, da målene udeblev.

Aalborg-spillerne var bedre kørende i kampens midterste 20 minutter, men der var stadig skarpheden til forskel mellem de to hold. Den tendens fortsatte ind i kampens sidste tredjedel. Her havde Aalborg i flere omgange gode muligheder for en reducering, men hver gang blev det ved lige ved og næsten for nordjyderne, der i stedet måtte se Esbjerg Energys David Madsen lukke og slukke med sin scoring til 3-0, da der resterede lidt mere end 13 minutter af kampen.

Ja det vil sige, at kampen ikke var helt lukket. Man skal nemlig aldrig afskrive en ægte pirat.

Mod slutningen af kampen stod det klart, at Aalborg Pirates ville få brug for et mirakel meget lig de tre mål på 20 sekunder fra den første kamp, hvis det skulle blive til spænding i kampen, men på det tidspunkt var luften gået af ballonen.

Et sidste håb blev tændt for Aalborg Pirates, da Pierre-Oliver Morin med lidt over to minutter tilbage af kampen fik reduceret til 1-3, men miraklernes tid var forbi for piraterne, der ellers fik skabt spænding, da Martin Lefebvre fik reduceret yderligere med 26 sekunder tilbage.

Et episk comeback i 2004-kategorien lurede, men tættere end et skud i sidenettet i sidste sekund fra Lefebvre kom Aalborg Pirates ikke. Kampens sidste halvdel kan dog alt andet lige tjene som god opladning til søndagens kamp tre i semifinaleserien.

Kamp tre spilles søndag i Aalborg.