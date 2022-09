Pirates lagt på is af tjekker i Champions League

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kunne fredag aften have spillet sig i en gunstig position i toppen af deres pulje i Champions Hockey League, men de var aldrig tæt på at gentage sidste uges udesejr over Sparta Prag.

Tjekkerne var tydeligvis opsatte på revanche for 2-3-nederlaget på hjemmebane, og de tog aalborgenserne på sengen og levnede dem ikke en chance i sejren på 6-2.

Aalborg Pirates - Sparta Prag 2-6 Ishockey, Champions Hockey League

Periodecifre: 0-3, 1-1, 1-2

Mål: 0-1Michal Repik (2.29), 0-2 Jakub Konecny (5.24), 0-3 Michal Repik (16.47), 0-4 Miroslav Forman (24.32), 1-4 Trevor Gooch (29.48), 1-5 Vladimír Sobotka (40.39), 2-5 Julian Jakobsen (44.34), 2-6 Michal Repik (58.09)

Udvisninger: Pirates 3x2 min, Prag 4x2 min.

Tilskuere: 2295 VIS MERE

Det gik tidligt skævt for Aalborg Pirates, der allerede efter 58 sekunders spil tog en dum udvisning, og det takkede Sparta Prag pænt for med en powerplay-scoring til 1-0.

Siden måtte Thomas Lillie redde en friløber, inden han efter fem minutters spil var helt prisgivet på en Sparta Prag-kontra, hvor tjekkerne to mod én udspillede aalborgenserne til 2-0.

Pirates optrådte i en særdeles uorganiseret udgave og gav på den konto alt for mange muligheder væk, mens de selv havde svært ved at skabe chancer.

Thomas Lillie vogtede målet for Aalborg Pirates og havde en særdeles travl aften på hjemmebanen. Foto: Henrik Bo

Med seks minutter tilbage af 1. periode fik hjemmeholdet dog muligheden i powerplay, da Victor Rollin Carlsson trak en udvisning. Overtalsspillet sad dog ikke helt i skabet, og straks efter powerplayet jokkede Aalborg Pirates i spinaten.

En holdstraf for at have for mange spillere på isen gav Sparta Prag en ny chance i powerplay, og igen var gæsterne kyniske og omsatte muligheden til 3-0-føring efter 1. periode.

Fremgang i 2. periode

Aalborg Pirates fik deres største chance i kampen godt to minutter inde i 2. periode, men Victor Rollin Carlsson kunne ikke udnytte en friløber på den tjekkiske keeper. Chancen tændte dog en gnist i aalborgenserne, der i de efterfølgende minutter pressede hårdt på.

Aalborg Pirates mødte fredag aften Sparta Prag i Champions Hockey League. Her er Jeppe Jul Korsgaard i en hårdt duel langs banden. Foto: Henrik Bo

Men i stedet for en reducering var det Sparta Prag, der bragte sig foran 4-0, efter at Anders Koch tabte pucken i en livsfarlig position og på den måde gav en friløber væk.

Midtvejs i kampen fik hjemmepublikummet dog endelig noget at glæde sig over. Patrick Bjorkstrand fandt Trevor Gooch foran mål, der elegant styrede pucken op i nettaget til en trods alt fortjent reducering til 1-4.

3. periode var kun 39 sekunder gammel, da en ny stor aalborgensisk fejl gav Prag en 5-1-føring. Julian Jakobsen spillede pucken ind foran eget mål, og den gave takke tjekkerne pænt for.

Julian gjorde skaden god

Hjemmeholdet var dog ikke helt slået ud af kurs, og tre minutter senere fik Julian Jakobsen gjort skaden god igen med en reducering til 2-5 i powerplay. Tættere på et comeback kom holdet dog ikke, og i stedet satte Prag punktum til 2-6 knap to minutter før tid

Aalborg Pirates skal i aktion i Champions Hockey League igen søndag aften, hvor finske Jukurit klokken 18 gæster det nordjyske. De to hold har begge tre point efter de første tre runder i turneringen - præcis som Sparta Prag. Svenske Luleå topper puljen med maksimumpoint.

