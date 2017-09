Pirates lander russisk scoop

ISHOCKEY: Rygterne var løbet i forvejen, og sent onsdag aften blev de så bekræftet. Ishockeyklubben Aalborg Pirates tilknytter den tidligere russiske ungdomslandsholdsspiller Kirill Kabanov for resten af sæsonen.

Transferen ligner på papiret et scoop, da den 25-årige forward har masser af erfaring fra den bedste svenske række. Her var han i 2015 med til at spille finale med Skellefteå. De to seneste sæsoner har han spillet i den stærke russiske KHL-liga - dog uden at ramme sit topniveau.

- Efter et par mindre gode år vil han gerne have gang i sin karriere i Nordeuropa, og det har givet os en chance for at tilknytte en spiller, som vi normalt ikke ville kunne komme i nærheden af. Samtidig har vores cheftræner Brandon Reid og sportschef Ronny Larsen haft nogle lange samtaler med ham, som nok har været tungen på vægtskålen, fortæller direktør Thomas Bjuring.

Aalborg Pirates har derfor også fået russeren til en rimelig pris - som dels dækkes ind af det eksisterende budget og dels med hjælp fra seks sponsorer.

- Kirill Kabanov mangler noget kampform. Men han er en teknisk dygtig type, der kan gøre ting på egen hånd og forstærke vores powerplay, siger Ronny Larsen.

Aalborg Pirates forventer, at russeren får debut i hjemmekampen mod Rungsted på tirsdag.

De seks sponsorer, der har hjulpet med at tilknytte Kirill Kabanov, er BK Rengøring, Hove Holding, Sparekassen Vendsyssel, Thomsen & Fals, Steen M. Hansen samt DanContainer.