Aalborg Pirates laver lang forlængelse med nøglespillere

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er ved at udvikle sig til at være for Metal Ligaen, hvad Aalborg Håndbold er i HTH Ligaen: Den klub, der suverænt er bedst til at fremtidssikre sin stamme af nøglespillere. Endda langt ud i fremtiden.

Ishockeyklubben er blevet synonym med kontinuitet, og det sætter man igen en fed streg under med den kontraktforlængelse, som man tirsdag aften kunne offentliggøre i kølvandet på træningskampen mod Esbjerg.

Her kunne man fortælle klubbens fans, at George Sørensen er pirat i de kommende fire sæsoner. Der er nemlig smidt intet mindre end tre ekstra år på den kontrakt, der stod til udløb efter den kommende sæson.

- Jeg er faldet virkelig godt til i Aalborg. Det samme er min kæreste. Vi elsker Aalborg, så det var relativt let at sige ja til den kontraktforlængelse, siger George Sørensen.

Rent sportsligt var der heller ikke de store betænkeligheder ved at indgå en på mange måder atypisk lang kontrakt i dansk ishockey.

- Der er jo flere af de andre danske spillere, der også har lavet lange kontrakter. Det fortæller mig, at vi har en stærk dansk stamme, som man kan holde sammen på i de kommende år. Jeg er sikker på, at vi har en fælles ambition om at spille med i toppen af dansk ishockey, så det har også talt for den her forlængelse, siger George Sørensen.

Hvis George Sørensen fuldfører den nye kontrakt, vil han stå med minimum syv sæsoner som Pirates-keeper under bæltet. Derfor kan man så småt begynde at snakke om den stærke keeper som en klubmand.

- Jeg er jo godt nok fra Herning, men jeg må sige, at Aalborg og Pirates er kommet ind under huden på mig. Det er ikke bare byen, der er fantastisk. Det samme er klubben. Vi har fået mange gode venner her, og derfor er det også oplagt at blive, siger George Sørensen.

Øget konkurrence

Der er ingen tvivl om, at Aalborg Pirates til den kommende sæson står med den stærkeste keeper-duo i den danske liga. Man har nemlig hentet Thomas Lillie til Aalborg, efter han senest har været førstekeeper i Esbjerg Energy. Det makkerskab hilser George Sørensen velkommen.

- Det har bestemt hjulpet på min motivation, at Thomas kommer til klubben. Det betyder jo nok, at jeg ikke kommer til at stå helt så mange kampe som i de foregående sæsoner, men det har også været hårdt at stå så mange kampe, som jeg tidligere har gjort, så jeg tror, vi alle profiterer af det, siger George Sørensen, der godt kunne ligne et fortsat førstevalg med tanke på den lange kontrakt, man har indgået.

George Sørensen glæder sig ikke blot til det nye makkerskab. Han glæder sig i det hele taget til at komme i gang med den nye sæson.

- Helt vildt! Vi har internt talt en del om, at vi for alt i verden ikke må begynde at tage let på tingene. Det her bliver en sindssygt udfordrende sæson for os, og vi må ikke hvile på laurbærerne, siger George Sørensen.

En anden af aalborgensernes danske spillere, backen Nikolaj Carstensen, har også forlænget sin aftale, så den gælder for de kommende tre sæsoner.