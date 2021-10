Pirates-lejr: Skuffelsen skal ikke glemmes

ISHOCKEY:Der var triste miner i Pirates-lejren, da der skulle gøres status efter sidstesekunds-nederlaget til lokalrivalen Frederikshavn.

Et nederlag på 1-2 med den afgørende scoring i sidste sekund er noget, der vil gøre ondt på en hver hockeyspiller.

- Det er irriterende at stå her med et nederlag. Særligt når vi taber på den her måde. Det er altid træls at tabe, men det gør ondt, at det sker på den her måde, siger George Sørensen.

Pirates-keeperen kunne ikke for alvor lastes ved de to White Hawks-scoringer, og han havde i stedet leveret flere store redninger undervejs.

- Vi vinder som et hold, og vi taber som et hold, så der er ikke så meget at sige til min egen præstation, siger Sørensen.

Hans træner Garth Murray havde dog et par ord at sige om George Sørensens indsats.

- Han var helt klart vores bedste spiller i kampen, siger Murray, der ikke var tilfreds med indsatsen. Til gengæld kunne han godt bruge selve skuffelsen i det videre arbejde.

- At tabe et lokalopgør mod Frederikshavn og den skuffelse, der følger med, er en følelse, som vi skal huske på. Den oplevelse skal ikke gentages, siger Garth Murray, der har planen klar for det videre arbejde.

- Vi skal hjem og have kigget på kampen. Der er nogle ting, vi skal have forbedret i forhold til vores måde at håndtere spillet på. Mod Frederikshavn kom vi ud og fik ikke styr på spillet. Vi skal være bedre til at håndtere pucken, end vi var i denne kamp, siger Garth Murray, der bakkes op af sin keeper.

- Det var noget værre rod. Det vi skal tage med fra den her kamp er den her fornemmelse, vi står med. Den skal vi huske, så det her ikke gentager sig, siger George Sørensen.