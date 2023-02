Pirates måtte bide i den sure sølvmedalje

AALBORG:Der var dækket op til kæmpe fest, men for langt de fleste af de 4087 fremmødte gæster endte det dog som en gevaldig fuser.

Herning Blue Fox sikrede sig nemlig sin første titel siden 2015 på bekostning af Aalborg Pirates, der stod tilbage med den sure sølvmedalje. Midtjyderne var dog bare en spids eller to skarpere end hjemmeholdet i Metal Cup-finalen, som Herning endte med at vinde 4-2.

Som et forvarsel om, hvad der ventede, kom Aalborg Pirates hurtigt på hælene.

Det blev mildest talt en koldstart for piraterne. Ikke alene kom den forsvarende pokalvinder hurtigt bagud via en powerplayscoring fra Hernings Mads Christensen, men kaptajn Julian Jakobsen røg også en tur i isen efter en tackling fra Mathias Bau. Den store Herning-spiller slap dog for videre tiltale, og det var nok meget heldigt for Herning, da Bau skulle vise sig at blive kampens helt store profil.

Jakobsen røg en tur i omklædningsrummet til det obligatoriske tjek. I de minutter, hvor han var væk, var Pirates ude i høj sø. Piratskibet så i flere sekvenser ud til at være på slingrekurs.

Da kaptajnen atter var ombord på isen fik piraterne bedre greb om kampen. Der blev i flere omgange etableret angreb, som plantede Herning i egen zone, og det kastede også enkelte store chancer af sig, men Herning-keeper Mac Carruth så ikke for alvor ud til at være overanstrengt.

Heller ikke et par powerplay-situationer førte en Pirates-scoring med sig. Derfor var det det gæstende hjemmehold, der var foran ved første periodepause.

Kampbilledet fra sidste halvdel af første periode gjorde sig også gældende i indledningen af anden periode. Aalborg pressede godt på og havde flere lovende tilløb til scoringer, og da Jeppe Jul Korsgaard tog en omgang rundt om målet med pucken på bladet endte han køligt med at lægge pucken ind bag Mac Carruth.

1-1-scoringen fik stemningen til at stige blandt hjemmeholdets fans, men den opløftede stemning var en kort fornøjelse.

Da Herning Blue Fox kom i powerplay for anden gang i kampen, scorede midtjyderne nemlig også holdets andet mål. Det skøjteklingeskarpe Herning-powerplay gjorde ligesom første gang det onde ved Aalborgs undertalsforsvar, der igen så ud til at have store problemer med at følge med.

Denne gang var det Brett Perlini, der blev noteret for scoringen. Kort efter så det ud til, at Pirates atter ville ryge i Hernings powerplay-fælde. Trevor Gooch, der gennem hele kampen havde haft bataljer kørende med modspillere, røg i første omgang til afkøling i fem minutter, men da dommerne havde set episoden igennem blev straffen reduceret til to minutter, hvilket stadig var en udfordring for piraterne med tanke på de to foregående undertalsperioder.

Aalborg Pirates havde nu store problemer med at spille sig igennem midtzonen, hvor Herning stod yderst fornuftigt og var i stand til at lukke ned for pirateres hurtige skøjteløb. Både fysisk, mentalt og taktisk var det altså Herning, der var i teten.

Her tror PIrates-spillerne, at de har scoret, men det var ikke tilfældet. Foto: Claus Søndberg

Den gode midtjyske mavefornemmelse må alt andet lige være blevet bedre, da Pirates-fansenes hadeobjekt nummer et; Mathias Bau gjorde det til 3-1 efter en flot scoring.

Det punkterede mere eller mindre kampen. To måls forskel er normalt ikke nok til at tage luften ud af en ishockeykamp, men denne aften virkede en tomålsføring til Herning som en sejr, der blot ventede på at blive bekræftet af et slutsignal.

Ikke nok med den matte fornemmelse, så måtte Pirates også indlede tredje periode med at være en mand i undertal i de første 110 sekunder.

Pirates klarede frisag, men i de efterfølgende minutter var der ikke noget, der tydede på, at kampen kunne blive tæt. Det var fortsat Herning, der styrede midtzonen, og Aalborg havde mere end svært ved at finde vej ind i Hernings zone.

Men lige pludselig var der gevinst til hjemmeholdet. Ud af næsten ingenting fik Ian Edmondson reduceret til 2-3, og så vågnede både fans og selve kampen op til dåd igen.

Bedst som det lignede en potentiel spændende afgørelse på Metal Cup-finalen, aflivede man of the match Mathias Bau spændingen. Med sit andet mål bragte han Herning på 4-2.