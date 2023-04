Pirates maste Herning i første DM-finale

AALBORG:Aalborg Pirates fik sendt et umiskendeligt statement i den første af potentielt syv DM-finaler.

Det helt store spørgsmål inden fredagens kamp var, om Aalborgs ni dages kamppause var en fordel fremfor Hernings friske semifinalesejr over Esbjerg Energy. Piraterne gav hurtigt svar på tiltale.

Herning Blue Fox kom ud til kampen og forsøgte at lægge pres på piraterne, men den storm fik man hurtigt afblæst fra nordjysk side.

Da Aalborg Pirates fik sit første powerplay stemplede en gammel Herning-dreng ind. Patrick Bjorkstrand gjorde det til 1-0 for piraterne. Efterfølgende var det en anden tidligere Herning og nuværende Aalborg-spiller, der gjorde god reklame for sig selv.

George Sørensen havde et par fine redninger, inden Pirates bragte sig på 2-0 mod slutningen af første periode.

De første 20 minutters hockey var sådan set en meget lige omgang, men piraterne havde skarphed og marginaler med sig. Godt illustreret ved Anders Kochs 2-0-scoring.

Det billede blev forstærket i anden periode, da Martin Højbjerg gjorde det til 3-0. Fra det punkt var der ikke megen spænding tilbage i kampen. End ikke en dum udvisning til Victor Rollin Carlsson mod anden periodes slutning kunne sætte Herning i gang.

Det betød, at kampen ved indgangen til tredje periode kunne sejle i to forskellige retninger. Enten kunne piratskibet stikke af i tilfælde af flere scoringer, eller også kunne Blue Fox levere et comeback.

Det blev ubetinget det første scenarie, der blev en realitet. Kampen blev afgjort, da Matt salhany gjorde det til 4-0, og mens det meste af hallen var optaget af et slåskamp med Lasse Bo Knudsen som den ene part, bragte Julian Jakobsen piraterne på 5-0.

Den form for målfejring så man hele seks gange i løbet af fredagens DM-finale i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Allerede inden 5-0-scoringen var Herning-frustrationerne ikke overraskende brudt ud i lys lue. De fik for alvor frit løb, da kampen var afgjort. Som det så ofte er tilfældet i slutspilskampe, hvor det ene hold er stukket af på måltavlen, forsøger det andet hold at spille med musklerne, men det eneste midtjyderne fik ud af det, var kø for at komme ud at besøge straffeboksen.

Sejrens suverænitet kan på ingen måde diskuteres, men det skal med i fortællingen fra kampen, at Herning på ingen måde var så ufarlig, som cifrene kan få det til at se ud.

George Sørensen havde flere redninger, hvilket var en stærkt medvirkende årsag til, at Kirill Kabanovs scoring til 6-0 var lig med et æg til rævene.

Da kampen var slut kunne et træt men optændt Herning-hold køre ned og klappe ud mod de medrejsende fans, der viste flot opbakning trods afklapsningen. Aalborg-spillerne kunne derimod lade sig hylde af en udsolgt arena, hvor langt de fleste blev tilbage for at hylde piraterne.