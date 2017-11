Pirates op på andenpladsen

ISHOCKEY: For en uge siden kvalificerede Aalborg Pirates sig til Final 4 i Metal Cuppen, og denne fredag lykkedes det for holdet at kravle op på andenpladsen i Metal Ligaen, da holdet tilføjede Odense Bulldogs et meget sjældent nederlag på hjemmebane. Cifrene blev 3-2 til piraterne.

Dermed rykker piraterne også forbi Odense i rækken.

Det startede hurtigt for piraterne, da Martin Højbjerg bragte holdet foran efter blot tre minutters spil, og kort efter formåede holdet at klare sig igennem halvandet minut med tre spillere imod fem - noget, der startede en meget stærk aften i buret for den tidligere Odense-keeper Tadeas Galansky.

I slutningen af anden periode gjorde russiske Kiriil Kabanov det til 2-0 ved den fjerne opstander, og i anden periode scorede russeren sit andet mål i kampen - igen assisteret af begge kædekammeraterne, Olivier Hinse og Jeppe Jul Korsgaard.

I starten af tredje periode reducerede Odense i en situation hvor fynboerne endda var i undertal, men Yannick Vedel slog til på en hurtig kontra. Og spænding kom der, da Anthony Camara reducerede yderligere med fem minutter igen. Men derfra holdt Aalborgenserne ud.