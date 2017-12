Pirates på juleferie med sejr

ISHOCKEY: Juleferie er der ikke noget af i Metal Ligaen, men spillerne fra Aalborg Pirates kan dog holde fire dage fri med god samvittighed, efter holdet fredag aften vandt med 6-2 over Odense i Gigantium Isarena.

Dermed lukkede klubben samtidig hullet op til Odense på andenplads til blot to point.

Aalborg Pirates var aggressive fra start og var klart det bedste hold igennem de første 20 minutter, hvor holdet også bragte sig foran med 2-0.

Og det var faktisk et par mål for lidt, når man så på, hvor meget piraterne dominerede. 1-0 blev det, da Jeppe Jul Korsgaard kunne følge op på en løs puck inde foran mål efter et skud fra Kiril Kabanov, og tre minutter senere kunne piraternes førstekæde slå til igen, da Kiril Kabanov startede en omstilling og en god opbygning i højresiden.

Her fik Jeppe Jul Korsgaard taget godt imod pucken, og han sendte den lige ind i bladet hos Olivier Hinse, der let satte den ind til 2-0.

Henry Hardarson havde også gode muligheder i første periode, men Odense fik dog chancen for en reducering, da der blev dømt straffeslag, da Victor Panelin-Borg ulovligt stoppede en imod en-chance, men den tilbagevendte keeper, Tadeas Galansky, pillede sikkert forsøget fra Yannick Vedel.

Piraterne havde tydeligvis lært lektien fra kampen mod Hvidovre i forrige uge og fortsatte med at køre på fra starten af anden periode, og efter knap tre minutter gav det resultat. Kiril Kabanov erobrede pucken i hjørnet og sendte den flot over til den fjerne stolpe. Her kunne Nicolaj Carstensen komme til skud, men i første omgang Robin Rahm reddet. I anden omgang kom Jeppe Jul Korsgaard dog til og satte pucken op i nettaget til 3-0.

Herfra fulgte en længere periode med Odense på pucken, da piraterne blev ramt af en stribe udvisninger- først overleverede holdet to minutter i tre imod fem, og kort efter også en udvisning til Victor Panelin-Borg - en blanding af skidt powerplay fra Odense og et par enkelte gode redninger af Tadeas Galansky betød, at Pirates kunne fastholde føringen.

Den tredje udvisning i kampen til Victor Panelin-Borg endte dog med at koste en reducering. Efter flere tætte afslutninger var det til sidst Rasmus Bjerrum, der kunne sende pucken i nettet fra nært hold.

I starten af tredje periode fik Odense for alvor bragt spænding ind i opgøret. Anthony Camara tog trækket forbi Tadeas Galansky og lagde pucken på tværs til Yannick Vedel, der med ryggen til mål kunne sende den ind i det tomme net.

Men med 14 minutter igen kunne Victor Panelin-Borg igen bringe piraterne foran med to mål, da han modtog en pasning fra Julian Jakobsen og med venstrehånden sendte den fladt ind ved nærmeste stolpe. Og kort efter blev det også 5-2, da Martin Højbjerg nemt kunne følge op på et skud fra Julian Jakobsen og score til 5-2.

Da Odense tog keeperen ud, kunne unge Jonathan Brinkmann score i tomt net.