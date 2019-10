Pirates plyndrede på endnu et togt

ISHOCKEY:Aalborg Pirates fortsatte onsdag aften deres suveræne stime i Metal Ligaen, da holdet sejrede med 3-2 på udebane over Esbjerg. Sejren kom i hus efter forlænget spilletid og straffeslag.

Dermed er holdet noteret for 20 point af 24 mulige efter de første otte kampe og har allerede slået et hul til de nærmeste forfølgere.

Martin Højbjerg bragte holdet foran i første periode på assist fra den tidligere Esbjerg-spiller Anders Krogsgaard, inden hjemmeholdet udlignede i anden periode.

Den jubel varede dog ikke længe, før Thomas Spelling igen sendte piraterne i front, og dermed fulgte holdet flot op på sejren på udebane mod SønderjyskE søndag.

Hjemmeholdet slog dog igen i powerplay, da Zach Pochiro udlignede med godt knap ni minutter igen, mens Pierre-Oliver Morin sad i straffeboksen.

Der faldt ikke yderligere scoringer, og dermed måtte holdet ud i forlænget spilletid - nøjagtig, som det var tilfældet i Vojens tre dage forinden. Denne gang faldt der dog ingen mål, og kampen måtte derfor afgøres i straffeslag.

Her startede begge mandskaber med at brænde, men Pierre-Olivier Morin gjorde udvisningen god igen, da han scorede på piraternes andet forsøg, mens Esbjerg brændte. Og da esbjerg så også brændte for tredje gang på Georg Sørensen, så var kampen afgjort.