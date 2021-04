Pirates-profil: Det behøver ikke være kønt

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har haft det svært mod Esbjerg Energy i denne sæson, men søndagens sejr over vestjyderne var af en sådan karakter, at det giver forhåbning om avancement til DM-finalen.

- Det er stort og vigtigt for os, at vi igen fører serien. Vi har haft det svært mod Esbjerg i denne sæson, men i denne kamp fik vi vist, hvad vi kan gøre, når alle mand er klar, siger Josh MacDonald.

Den dobbelte målscorer er ikke i tvivl om, at Aalborg Pirates har fat i noget af det rigtige i forhold til at sikre sig avancement til DM-finalen.

- Vi fik vist, at vi kan spille lidt mere simpelt. Det er slutspilshockey, så vi skal være i stand til at gøre de simple ting, der kan være meget effektive men måske ikke så kønne, siger Josh MacDonald.

- Jeg er ligeglad med, hvordan vi spiller, hvis vi bare vinder, konstaterer han.

Aalborg Pirates’ træner Garth Murray var i den henseende glad for sejren, og måden den kom i hus på, men han ser stadig gerne, at piraterne spiller lidt mere enkelt i nogle situationer.

- Vi spiller stadig for fancy hockey til min smag i nogle sekvenser, men det blev da bedre i denne kamp. Det er der ingen tvivl om, siger Garth Murray, der var tilfreds med den anderledes skarpe måde, som Pirates-spillerne kom ud til 1. periode på.

- Det var meget sigende for hele vores præstation. Vi var klar fra start i den her kamp, og nu bliver opgaven, at vi gentager den præstation i Esjerg på tirsdag, for vi ved, at det bliver et tændt Esbjerg-hold, der vil forsøge at komme ud og ramme os på samme måde som sidst i Esbjerg. Der skal vi være i stand til at tage fra og sætte os på kampen, som vi gjorde i dag, siger Gart Murray.

Aalborg Pirates fører efter 4-1-sejren semifinaleserien 2-1.