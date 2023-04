Pirates-profil: Det her element er vejen til DM-guld

HERNING:Den hockeyfeber, der havde spredt sig i Herning og omegn fik Aalborg Pirates slået ned med et par panodiler i form af en overtidssejr på 4-3.

Én ting var selve sejren, der betyder, at piraterne er på 2-0 i finaleserien. Noget andet og langt vigtigere var den præstation, som det forsvarende mesterhold fik sat sammen.

Herning stillede undervejs nogle seriøse spørgsmål til Aalborg Pirates. Blandt andet bragte Mathias From Herning på 1-0 efter mindre end to minutters spil, og Herning formåede også at komme tilbage fra at være bagud 1-3 via to scoringer midt i tredje periode.

- Det siger en del om systemet her på holdet. Alle kender deres rolle på holdet, og alle byder ind med noget i sådan en kamp som den i dag, siger Kirill Kabanov, der selv spillede en pragtkamp.

Hans arbejdsraseri var et eksempel til efterfølgelse for de øvrige pirater, men selv efter kampen var forbi, var det tydeligt, at russeren er i playoff-mode. Det vil sige, at den normalt så åbenhjertige forward er lidt mere ordknap.

- Vi er midt i en finaleserie, så jeg skal ikke give noget som helst væk til Herning. Vi er slet ikke færdige endnu. Det ved vi alle sammen. Det ved Herning også. Det er dejligt at få en udebanesejr i Herning, men vi ved, at det her er et ud af fire nødvendige step. Det bliver ikke nemmere at vinde kampene, siger Kabanov, der kalder det et mentalt spil.

- Der er ikke så meget at sige til den her præstation. Det her er et mentalt maraton. Det er de to bedste hold fra grundspillet, så det er marginaler, det her handler om. Der er et nøgleord, vi tager med videre. Det er disciplin, siger Kirill Kabanov, der selv stod bag Pirates' andet mål.

Et klart nøgleord

Det første var blevet scoret af Matt Salhany, der sammen med sine kædekammerater virkelig har fundet frem til noget, der fungerer.

Han nød virkelig oplevelsen på isen. Udfordringen fra Herning bragte ifølge Salhany det bedste frem i piraterne.

- Det var en virkelig sjov kamp at spille. Den her kamp mindede meget om nogle af de kampe, som vi havde mod Rungsted. Der var stor fysik i den, og vi har bestemt også spillerne til at spille med i den type kampe. Den her udfordring fik det bedste frem i os, siger Matt Salhany, der påpeger, at det var tydeligt for alle i Pirates-lejren, at udfaldet i tredje periode ikke skal gentages.

- Vi kan se, hvad det betyder, når vi holder vores aftaler og spiller, som vores system er sat op til at spille. Vi skal ikke begynde at lave andre løsninger, og når vi holder os til konceptet, så er vi stærke. Vi spillede ikke vores bedste hockey i tredje periode, fordi vi ikke spillede vores aftaler, siger Matt Salhany

Selv efter en mental mavepuster med Hernings comeback i tredje periode, formåede Pirates-spillerne at vise karakter.

- Vi skulle starte med at dræbe Hernings powerplay i overtiden. Det fik vi gjort, og så dominerede vi resten af kampen. Det her var på mange måde en beskidt og hårdt tilkæmpet udebanesejr, siger Matt Salhany.

Han kunne se Martin Højbjerg score det afgørende mål, men der gik en rum tid, inden dommeren anerkendte målet efter videogennemgang. Det nåede at skabe en vis nervøsitet blandt de mange medrejsende Pirates-fans.

Nervøsitet står ikke beskrevet i Kirill Kabanovs ordbog, så han tog situationen med stoisk ro.

- Jeg tænkte kun på, at hvis vi ikke fik godkendt det her mål, så skulle vi bare ud at score igen. Der var ikke så meget andet at fokusere på. Det er det samme med kampene. Det er fint, vi vandt den her kamp, men nu gælder det om at vinde den næste kamp. Det her er slutspillet, siger Kirill Kabanov.

Aalborg Pirates fører nu finaleserien 2-0, og det er først til fire sejre. Kamp tre spilles tirsdag aften i Aalborg. Der er kampstart 20.15.