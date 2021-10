Pirates-profil er ikke skræmt af Final4-kompleks

ISHOCKEY:Med tre mål på mindre end tre minutter blev Martin Højbjerg tirsdag aften den store helt for Aalborg Pirates, da det hjemme i Gigantium blev til en 4-2-sejr i topkampen mod SønderjyskE.

Aalborg Pirates var ellers bagud 0-1, da Højbjerg midt i anden periode tog fat med et hurtigt hattrick.

- Det sker jo ikke så tit, så det kan jeg ikke brokke mig over. Det vigtigste er jo at vinde, men det er sjovt at score mål, og det giver mig noget selvtillid. Nu skal jeg bare bygge videre på det, siger Martin Højbjerg.

Allerede inden tirsdagens kamp stod det klart, at Aalborg Pirates havde indfriet sæsonens første målsætning. I weekenden blev det sikkert, at piraterne er et af de fire hold, der til februar skal spille Final4 i pokalturneringen. De øvrige deltagere bliver Frederikshavn White Hawks, Herning og SønderjyskE, og direktør Lars Laursen har allerede slået fast, at Aalborg Pirates nok engang vil gå efter at blive værter for stævnet.

Det har Aalborg Pirates været tre gange tidligere, men hver gang er semifinalen blevet endestationen.

- Vi er glade for at have indfriet målsætningen om at nå Final4, men nu vil vi forsøge at vinde det, og det kunne kun være sjovt, hvis vi skal spille her igen.

- Selv om vi ikke har vundet, så tror jeg ikke, at det er, fordi vi ikke har kunnet stå for presset på hjemmebane. Det er kun sjovere at spille herude, når der er mange mennesker, og vi kan jo allerede nu mærke, at det er meget anderledes sammenlignet med sidste år, hvor der desværre ikke var nogen tilskuere. Det giver os et ekstra gear, når der er folk i hallen, siger Martin Højbjerg.

Tirsdag måtte han igen klare sig uden sin skadede tvillingebror Mikkel, og det betyder, at der fortsat trækkes store veksler på de tilbageværende Pirates-spillere i en i forvejen smal trup.

- Jeg synes egentlig, at os, der er tilbage, kører godt på, og vi kommer jo bare i bedre og bedre form, men selvfølgelig slider det, og vi ser da frem til, at vi er tilbage ved fuldt mandskab, siger Martin Højbjerg.

Trods en smal trup er Aalborg Pirates efter tirsdagens sejr med helt fremme i Metal Ligaen, hvor de fire hold, der til februar skal spille Final4, lader til at have skilt sig ud. På andenpladsen har Aalborg Pirates tre point ned til SønderjyskE på fjerdepladsen, mens der er yderligere seks point ned til Esbjerg på femtepladsen.

- Vi havde en lille downperiode tidligere på sæsonen, men jeg synes, at vi er kommet godt tilbage på det sidste. Det var rigtig dejligt at vinde på hjemmebane igen, for det har vi haft lidt problemer med, så nu handler det bare om at bygge videre på det, siger Martin Højbjerg.