Aalborgs største profil kæmper med fysikken

Da Aalborg Pirates var på isen torsdag mod Rungsted Seier Capital havde mesterholdet alle sine nye udenlandske spillere med, men det var alligevel et Pirates-hold langt fra stærkeste opstilling.

Hele tre normale stamspillere var ude til kampen. Patrick Bjorkstrand var syg, Jeppe Jul Korsgaard er stadig ude med den skade, han pådrog sig i DM-finaleserien tilbage i april. Og så var der kaptajnen og profilen over dem alle. Julian Jakobsen var nemlig heller ikke med.

- Jeg døjer med lysken. Det er noget, som jeg har slæbt rundt på siden januar, da vi mødte Frederikshavn. Det har dog ikke været noget, som jeg ikke kunne spille igennem, så selvom jeg kunne mærke det i sidste sæson, så var det først her i opstarten, at jeg kunne mærke, at vi nok hellere måtte få set på det, siger Julian Jakobsen.

Han blev scannet, og scanningen viste, at der var behov for noget behandling, og det er den, som Julian Jakobsen er i gang med lige nu.

- Jeg er gode hænder hos vores læge og fys, så jeg er positiv i forhold til at komme godt tilbage på isen, siger Julian Jakobsen.

- Lige nu handler det mest om tålmodighed. Der er nogle ting, jeg kan, og der er nogle ting, jeg ikke kan. Jeg arbejder på højtryk med de ting, jeg kan og må, fortæller Pirates-profilen.

Selvom Julian Jakobsen i vanlig stil knokler stenhårdt på, så er det givet, at han ikke kommer på is lige med det samme.

- Det ligger fast, at jeg misser sæsonstarten. Det vil sige, at jeg ikke er med i de første CHL-kampe, og jeg er heller ikke med til den danske ligastart, men jeg forventer ikke, at jeg skal sidde ude i lang tid. Det handler som sagt om, at jeg skal have lidt tålmodighed lige nu, så jeg kan komme bedst muligt tilbage på isen, siger Julian Jakobsen, der understreger, at han ikke forventer, at lysken-skaden kommer til at holde ham ude i længere tid.

- Det er svært at sige præcist, hvornår jeg er tilbage. Det er ret komplekst med den her skade, så vi må se. Jeg forventer dog ikke, at den holder mig ude i længere tid, siger Julian Jakobsen.