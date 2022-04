Pirates-profil har opfyldt sin fars sidste ønske

ISHOCKEY:Den 21. oktober sidste år udsendte Aalborg Pirates en pressemeddelelse, hvor det blev fortalt, at Ian Edmondson rejste hjem til Canada af personlige årsager. Hans far var alvorligt syg, og derfor ønskede den stærke back at rejse hjem for at være sammen med familien i den sidste svære tid.

Dengang var planen sådan set, at Pirates skulle på jagt efter en erstatning, men inden Ronny Larsen fik hentet en ny mand ind, stod Edmondson atter i Aalborg og ville på is igen. Den 9. november blev det offentliggjort, at Ian Edmondson kom tilbage.

Det viste sig, at det var efter hans fars ønske, at backen returnerede til Aalborg. Det gjorde han med det klare mål, at han skulle vinde titler med Pirates.

- Det er meget vigtigt for mig, at vi er blevet mestre, for det viser bare, at det var den helt rigtige beslutning, at jeg kom tilbage til klubben. Min far vidste, at jeg havde muligheden for at blive en del af noget stort her, så da jeg talte med ham om at vende tilbage, var han ikke i tvivl. Han vidste, hvor meget jeg elskede at være her i Aalborg, så han blev glad, da jeg besluttede mig for at tage tilbage til klubben, siger Ian Edmondson, der har haft sin afdøde far med i tankerne i denne sæson.

- Jeg ved, han sidder og kigger ned på det her, og han er ekstremt glad på mine vegne. Han ville have været her for at fejre det med mig. Min far har været med i mine tanker hver eneste dag. Han missede jo aldrig en af mine kampe, og han elskede bare at se mig spille hockey. Jeg ved, han ville have elsket at opleve det, som jeg oplever lige nu, siger Ian Edmondson.

Han har haft fuld opbakning fra familien, som har været en tur i Nordens Paris for at besøge ham.

- Det har været et hårdt år for mig og min familie, men når det ender på den her måde, giver det os noget glæde. Min mor og mine søstre var i Aalborg i en uges tid omkring indledningen på slutspillet. De elskede at være her, siger Ian Edmondson.

Ian Edmondson har været en profil hos Aalborg Pirates i denne sæson. Foto: Henrik Bo

Nu rejser han hjem med en kæmpe oplevelse i bagagen. En oplevelse som bliver rundet af på den bedst tænkelige måde.

- Det her er med længder den bedste sæson, jeg nogensinde har haft. Det er bare det hele, der har gjort det fantastisk. Det er alt lige fra folkene på holdet og i klubben, til klubbens fans, byen Aalborg. Det her er afgjort det mest mindeværdige år i min hockeykarriere, siger Ian Edmondson.

- Jeg er her til tirsdag, så jeg har tid til at være med til det hele. Forhåbentlig er jeg ædru, når jeg skal med flyet hjem, siger han, mens han kigger ned på sin øl i højre hånd.

Inden han rejser til Canada for at holde sommerferie med familien, skal Ian Edmondson lige have en snak med sportschef Ronny Larsen, for der er en chance for, at han også er at finde i Pirates-trøjen næste sæson.

- Der er helt afgjort en chance for, at jeg kan komme tilbage til Aalborg til den kommende sæson. Vi har ikke snakket endnu, men jeg er sikker på, at vi skal have en snak, inden jeg rejser hjem, og så må vi se, hvad det ender med. Så hvis jeg får chancen for at komme tilbage her til Aalborg vil jeg bestemt være fristet, siger Ian Edmondson.