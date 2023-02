Pirates-profil: Ingen undskyldninger for ikke at præstere til Final4

AALBORG:Den 1. august 2022 havde Aalborg Pirates-spillerne første officielle træning på isen frem mod den igangværende sæson. Siden den dag - ja faktisk siden Pirates vandt DM-titlen i april sidste år - har første rigtige mål været den kamp, der venter fredag aften for Aalborg Pirates.

Her byder piraterne nemlig indenfor til ishockeyfest, når der fredag og lørdag skal afvikles Final4 i Sparekassen Danmark Isarena. Fredag aften står i semifinalernes tegn. Herning Blue Fox og Odense Bulldogs står for forretten, mens Pirates og Sønderjyske leverer hovedretten, når de to hold løber på isen til den anden DM-finale klokken 21.

- Der bliver arbejdet hårdt hver dag, for at vi kan stå i den her slags kampe. Vi har et godt hold, og vi er begyndt at få en rigtig god vinderkultur. Den vil vi gerne udbygge, så det vil have en stor betydning for hele klubben, hvis vi kan vinde en titel mere. Vi skal ud at vise, vi kan være der, når det gælder, siger George Sørensen, der selv er i storform lige for tiden.

Aalborg Pirates-keeperen er netop vendt hjem fra en landsholdstur, hvor han stod en brandkamp mod Frankrig og spillede til nul i egen ende.

- Det var en fed oplevelse. Jeg fik nogle gode intense træninger, og så fik jeg og Anders Koch en ekstra kamp. Det var også dejligt at få et clean sheet mod Frankrig.

Netop landsholdspausen og en rolle som oversidder i den seneste runde af Metalligaen betyder, at Aalborg Pirates ikke har været i kamp siden den 6. februar. Det er dog ikke en bekymring hos Pirates-profilen.

- Vi har alle forudsætninger for at være klar til den her kamp. De fleste er ved at være klar til at spille, så vi har ingen undskyldninger for at ikke at spille godt. Det er ikke noget problem, at vi har haft en længere kamppause. Det her er en kamp, som vi skal være klar til uden de store problemer, siger George Sørensen.

Traditionen tro er der ingen, som har lyst til at tale om favoritværdighed før sådan en turnering, men skal man tale marginaler og små fordele, så kan det være noget som erfaring, der kan komme i spil.

- Vi er mange fra sidste års hold, så vi er mange, der ved, hvordan vi skal gribe det an i forhold til at finde det rette spændings-niveau. Det betyder helt klart noget, at vi har den erfaring, siger George Sørensen, der ikke er den rette at udfritte om taktikken.

- Vi ved, alt kan ske i sådan en kamp. Taktisk er jeg ikke den rette at spørge. Jeg skal bare stoppe pucken, men som målmand vil jeg altid have fokus på vores forsvarsspil, siger George Sørensen.

Aalborg Pirates kan med glæde melde, at man stort set har udsolgt til fredagens kampe.