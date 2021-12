Aalborg Pirates snød det forsvarende mestre

ISHOCKEY:Aalborg Pirates forsvarede endnu en gang sin førsteplads ved at vinde 3-1 over Rungsted Seier Capital hjemme i Sparkassen Danmark Isarena.

Dominans gennem hele kampen

Da assistenttræner Ronny Larsen lå hjemme med sygdom, havde Victor Panelin-borg taget hans plads i boksen som vikar. Samtidig var piraterne også foruden Thomas Spelling, der stadig sad ude.

Hjemmeholdet kom stærkt fra start med flere gode og store muligheder, derfor tvang man også gæsterne til at tage en timeout efter blot otte minutter.

Men på trods af sine mange muligheder, var det svært for piraterne, der ellers i kampen forinden scorede hele syv mål, at få det sidste finish på afslutningerne.

Blandt andet Martin Højbjerg, der ellers altid plejer at være god mål, havde en kæmpe chance efter 13 minutter, som han slet ikke fik formået at udnytte. I stedet var det Rungsted, som fik sat gang i en kontra modsatte vej, hvor Ian Edmondson knækkede staven og kastede den efter pucken, hvilket udløste et straffeslag til gæsterne.

Kampfakta Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 3-1 Periodecifre: 2-0, 1-0, 0-1 Mål, Aalborg: 1-0 Pierre-Olivier Morin (14. minut) 2-0 Kiril Kabanov (18. minut), 3-0 Julian Jakobsen (21. minut), 3-1 Tim Daly (51. minut) Udvisningsminutter, Aalborg 2, Rungsted 8 Tilskuere: 2012

Heller ikke Rungsted fik udnyttet sin mulighed for at bringe sig foran i kampen, og i stedet var det hjemmeholdet, der endelig lykkedes med at få pucken sat i nettet kort tid efter, da Pierre-Oliver Morin bragte aalborgenserne foran med 1-0.

Med fire minutter tilbage af første periode fik Aalborg Pirates sin første powerplay-mulighed, og her kørte Kiril Kabanov videre i samme stime fra sidste kamp, hvor russeren scorede fire mål ud af syv. Han knaldede endnu en gang pucken i nettet og bragte hjemmeholdet foran med 2-0.

Også kaptajn Julian Jakobsen ville være med til at lege inden pausefløjtet lød, og derfor satte han sit punktum på første periode med en scoring til 3-0. Uheldigt for aalborgenserne tog gæsterne en challenge på målet, som efterfølgende blev annulleret for offside. Derfor gik Piraterne til pausen med en 2-0-føring.

Hjemmeholdet var ikke færdige med at scorer mål, og efter blot 30 sekunder af anden periode var det Julian Jakobsen, som fik scoret til 3-0. Derfor kom kaptajnen alligevel på måltavlen, selvom hans første mål blev annulleret.

De bomstærke pirater fortsatte sit høje pres og dominerede fortsat resten af perioden. På trods af flere gode muligheder blev det dog ikke til flere mål inden pausen, og derfor måtte hjemmeholdet nøjes med en 3-0-føring til pausen.

Rungsted på tavlen

Selvom Aalborg Pirates forsatte sin dominans i kampens tredje periode, så blev den manglende finesse et gennemgående problem for hjemmeholdet. Havde piraterne vist sig fra sin stærkeste side, som man blandt andet så mod Rødovre 13. december, så havde nordjyderne bragt sig selv foran med langt flere mål end "blot" tre.

Men tretallet på måltavlen ændrede sig ikke, og det var først, da gæsterne fik scoret, at der igen skete noget.

Det var Tim Daly, som fik reduceret til 1-3 med ni minutter igen, hvilket tændte en lille ild i gæsterne.

Med fire minutter tilbage af kampen trak udeholdet en udvisning, og så var kampen mere eller mindre afgjort, da Aalborg-spillerne kunne spille pucken stille rundt mellem sig og endda komme frem til flere muligheder, der dog stadig ikke blev forløst med et mål.

Derfor måtte de 2012 tilskuere nøjes med en 3-1-sejr, selvom der var muligheder til langt flere mål i kampen.