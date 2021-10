Pirates-profil om decimeret mandskab: -Jeg har aldrig oplevet lignende

ISHOCKEY:Aalborg Pirates tabte fredag hjemme til Herning Blue Fox efter straffeslag i en intens og fysisk kamp, hvor hjemmeholdet var en kæde i undertal.

Det har generelt været et problem for aalborgenserne i en længere periode, at flere spillere er ude med skader, da det lægger et ekstra pres på de tilstedeværende holdkammerater, der skal knokle endnu hårdere for at kunne følge med sine modstandere.

- Det bliver rigtig hårdt i længden. Det var ikke et problem, hvis det var en enkelt kamp, men det er klart, at det er en udfordring, når det er så lang en periode, men vi lader det ikke være en undskyldning, selvom det har en betydning, fortæller Patrick Bjorkstrand, der selv glæder sig over at have fået mere ansvar.

- Jeg vil gerne have en afgørende rolle og bidrage med alt, hvad jeg kan. Jeg er en person, der spiller sport for at vinde, så alt hvad jeg kan gøre - om det er point eller andre ting udenfor isen - så er det mit mål, forklarer han.

Piraterne måtte udover de skadede spillere også tage afsked med den canadiske back Ian Edmondson, og derfor ser undertalsperioden ud til at være en del af fremtidsudsigterne.

- Vi må prøve at være kloge omkring det. Det er klart, at vi er nødt til at træne mindre intenst i den her periode, da vi spiller mere. Noget af det vigtigste i et grundspil er at forbedre sig, så vi kan stå stærkest i slutspillet. Så vi skal selvfølgelig tænke over det og skabe en balance mellem at blive ved med at udvikle os og ikke presse os for meget, konstaterer Patrick Bjorkstrand, der aldrig har oplevet en lignende situation før.

- Det er første gang, jeg prøver det her. Jeg har aldrig prøvet noget lignende i min karriere, så det er noget nyt, men vi vil ikke bruge det som en undskyldning, understreger han.

Sportschef Ronny Larsen havde i forvejen til opgave at finde en udlænding mere til Pirates-truppen, men med Ian Edmondsons afsked skal han nu til at arbejde endnu hårdere på at finde en erstatning også. Dog ligger Aalborg-spillerne ikke pres på deres sportschef og assistenttræner.

- Det er et svært marked i år. Vi hockeyspillere snakker også med andre spillere i verden, og jeg har selv en far, som er indenfor markedet, men blandet andet corona har gjort det svært at hente spillere, men det kan vi ikke gøre noget ved, så vi tager det, som det kommer, fastslår Patrick Bjorkstrand.

Mør Kaptajn

Før pucken blev smidt og kampen fløjtet i gang blev Aalborg-kaptajn Julian Jakobsen hyldet med en stående klapsalve, da han i fredagens opgør kunne notere sig for sin kamp nummer 400 i den røde Aalborg-trøje.

Det var også en træt kaptajn, der kom ud af omklædningsrummet efter kampen mod Herning.

- Vi er ved at være møre, og det er logisk, når vi alle spiller mange minutter med den fart og intensitet, som vi gerne vil spille med, så vil man være træt, siger han.

Dog er situationen ikke kun negativ i Julian Jakobsens øjne, der hurtigt ser en fordel i den hårde periode på trods af trætheden.

- Det gælder om at være tålmodig, da sæsonen er lang. Jo mere istid vi får, jo bedre form kommer vi i, så når vi igen får fire kæder, skal vi jo gerne kunne rende alle over, så det er ikke noget, vi tænker for meget over, forklarer han.

Aalborg-veteranen har heller intet imod et større pres på sine skuldre. Det er han nemlig ved at være vant til efter 400 kampe i det nordjyske.

- Jeg er 34 år, og jeg har været med i mange år, så jeg tænker ikke meget over det. Jeg er glad for at få meget istid, og jeg synes, at vi kæmper flot som hold, konstaterer Julian Jakobsen.