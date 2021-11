Pirates-profil sender Aalborg tilbage på førstepladsen med hattrick

ISHOCKEY:Aalborg Pirates vandt torsdag med 6-3 over Odense Bulldogs på udebane, og dermed generobrede aalborgenserne førstepladsen i Metal Ligaen fra lokalrivalerne i Frederikshavn, hvilket ikke er uden betydning for aalborgenserne.

- I de sidste mange år har det været et af vores hovedmål at være i toppen af ligaen, så det betyder selvfølgelig meget, men tuneringen er lang, og derfor skal vi blive ved med at kæmpe hårdt, og så må vi se tiden an, konstaterer kampens topscorer Pierre-Oliver Morin.

Den helt store helt for piraterne blev netop Pierre-Oliver Morin, da han leverede et hattrick og sendte dem tilbage til tops med sine scoringer til 1-0, 4-3 og 6-3. Dog var det en meget ydmyg topscorer efter kampen.

- Det føles godt at scorer tre mål, men jeg er nødt til at give kredit til mine holdkammerater også, for de gav mig nogle gode afleveringer. Vi er et godt hold, og vi har mange forskellige spillere, som kan scorer mål. Mod Odense var det mig, og i en anden kamp er det en anden spiller, hvilket helt klart er en af vores styrker, at vi har så mange spillere, som kan styrke vores offensiv, fortæller han.

Odense Bulldogs havde mandag taget point fra netop Frederikshavn White Hawks i Nordjyske Bank Arena. Derfor var det spændende at se, om fynboerne endnu en gang kunne drille et af ligaens tophold, eller om aalborgenserne ville vinde sin 11. kamp i træk over de fynske hunde.

Det var gæsterne fra det Nordjylland, der fik skudt kampen bedst i gang, da Pierre-Oliver Morin fandt vej til målet og bragte piraterne foran med 1-0 i hundehuset.

En retur fra George Sørensen fik dog bragt hundene fra Odense tilbage i kampen, da Oliver True udnyttede chancen og udlignede til 1-1.

I kampens anden periode var det hjemmeholdet, der tog føringen, da den tidligere pirat Henry Hardarson blev sendt alene igennem Aalborg-forsvaret, der ikke var klar på omstillingen, og så var Odense foran med 2-1.

Odense Bulldogs - Aalborg Pirates 3-6 Periodecifre: 1-1, 3-3, 3-6 Mål: 0-1 Pierre-Oliver Morin (11. minut), 1-1 Oliver True (16. minut), 2-1 Henry Hardarson (24. minut), 2-2 Tobias Ladehoff (29. minut), 3-2 Nicolai Weichel (33. minut), 3-3 Nikolai Dremstrup Nielsen (37. minut), 3-4 Pierre-Oliver Morin (44. minut), 3-5 Julian Jakobsen (49. minut), 3-6 Pierre-Oliver Morin (51. minut) Udvisningsminutter: Odense 8, Aalborg 8 VIS MERE

Piraterne kom dog stærkt igen, da Tobias Ladehoff fik opfanget pucken i Bulldogs-feltet og skød den op i krydset til 2-2.

Det var også udeholdet, der igen kom frem til den næste store scoringsmulighed, men en hurtig turnover resulterede i, at det var hjemmeholdet, der fik bragt sig foran med 3-2.

Der skulle dog endnu en gang ikke gå længe, før Aalborg-holdet igen fik udlignet til 3-3, da Nikolai Dremstrup Nielsens skud på mål endte med at give en retur, som ramte russiske Kiril Kabanov i baghovedet og derefter gik i mål.

Pierre-Oliver Morin blev den helt store nordjyske helt i kampen, da han scorede sit andet mål og bragte Aalborg Pirates foran med 4-3 i starten af tredje periode. Kort efter var det Aalborg-kaptajn Julian Jakobsen, der fulgte trop, da han skød piraterne yderligere foran med 5-3.

Pierre-Oliver Morin var dog ikke færdig med at føre sig frem, og derfor var det endnu en gang den canadiske back med nr. 19 på ryggen, der udbyggede aalborgensernes føring til 6-3 efter en stor fejl fra Odense-forsvaret, hvilket også blev kampens endelige resultat.

Aalborgenserne kunne derfor forlade Fyn med sin 11. sejr i træk over Bulldogs og ligaens førsteplads, som blev taget tilbage fra Frederikshavn White Hawks.