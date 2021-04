Pirates ramte ketchup-effekten i fjerde forsøg

ISHOCKEY:Kender du det med, at du ikke kan få hul igennem til ketchupflasken, og når det så endelig sker, så vælter det bare ud? Nogenlunde sådan må Aalborg Pirates-spillerne have følt, da de fik skudt hul på Rungsteds keeper Christopher Nihlstorp.

Rungsted var ankommet til Aalborg allerede torsdag og havde sågar trænet i Bentax Isarna fredag formiddag. Alt sammen i forventning og forhåbning om at kunne tage guldmedaljerne med sig tilbage til hovedstadsområdet fredag aften.

Sådan kom det ikke til at gå. Pirates vandt 5-2. Dels på grund af stort målmandsspil fra George Sørensen, og måske mest af alt, fordi man langt om længe fik indstillet kanonerne mod Rungsted-målet, hvor Christopher Nihlstorp har været en levende mur i de første tre kampe.

Pirates' forwards har været ramt af kollektiv måltørke, men da Thomas Spelling bragte piraterne på 1-0 efter et powerplay, var det som om, et stort stort ødelæggende anker blev fjernet fra piratskibet.

- Det betyder rigtig meget. Det var dejligt at se den første puck gå ind i dag, og jeg tror, det var en lettelse for os alle sammen at se den gå ind. Vi fik lidt mere tro på det, siger Thomas Spelling.

Der har i den grad manglet pointproduktion fra offensiven, men Pirates-spillerne har ikke været mentalt presset af de udeblevne point.

- Jeg synes ikke, det har været en forbandelse. Det er ikke fordi, vi har gået ind til en kamp og tænkt, at Nihlstorp var umulig at score på. Vi havde snakket om, at vi skulle udfordre ham lidt mere i dag, og det synes jeg, vi gjorde.

Dagens store tema var powerplay, hvor ketchupeffekten for alvor slog igennem. Der blev nemlig scoret hele fire mål i powerplay-situationer. På den måde glemte man helt, at Josh MacDonald var fraværende med karantæne.

- Det er nogle gange småting. Vi fik Julian Jakobsen ind i vores powerplay i stedet for MacDonald. Ikke at MacDonald er nogen dårlig spiller, men det kan være, at det var Julian, der gav den ekstra energi i dag.

Hvis Pirates skal vende serien til eget favør, vil det kræve et historisk comeback. Det er nemlig ikke sket før, at et dansk hold har vendt en finaleserie fra 0-3 til en samlet sejr.

- Det betyder selvfølgelig rigtig meget, at vi ikke står nu som taber. Vi har snakket meget om, at det motiverer os rigtig meget, at vi kan være de første, der vender det. Det kunne virkelig være fedt, forwarden.

- Til tider var vi lidt uskarpe i egen zone, men vi fik holdt dem på ydersiden, og så slog vi til i powerplay, som de også har gjort, siger Thomas Spelling, der også roser sin keeper George Sørensen.

- Lago er en fantastisk målmand. Han stod rigtig godt i dag. Vi har ladt ham lidt alene i nogen af de andre kampe, siger Thomas Spelling.

Netop George Sørensen var meget glad for sejren, men han nedtoner sin egen indsats.

- Generelt synes jeg, vi havde godt fat i dem. Vi fik nogle gode mål i powerplay. Rungsted satte farten lidt op i 2. periode, og det fik vi ikke helt matchet. Jeg føler dog, at vi hurtigt fik momentum væk fra dem, siger George Sørensen, der er stålfast i troen.

- Vi giver ikke op. Vi tror stadig på det, og det viste vi også i dag. Vi er ikke klar til at gå på sommerferie før efter kamp syv, siger George Sørensen.