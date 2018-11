Pirates sænkede sønderjyder og er klar til finalfour

ISHOCKEY: Efter to nederlag i træk kom Aalborg Pirates‘ danske mestre tirsdag aften tilbage på sporet i Metal Ligaen.

På hjemmebane blev det til en 5-4-sejr efter overtid over SønderjyskE hjemme i Bentax Isarena. Som en ekstra bonus kan Aalborg Pirates nu også glæde sig over, at man er klar til pokalturneringens finalfour.

De fire bedst placerede hold i Metal Ligaen efter 18 spillerunder kvalificerer sig til finalfour, og det står nu klart, at Aalborg Pirates gør Rungsted, Frederikshavn White Hawks og SønderjyskE selskab her.

Aalborg Pirates må dog ærgre sig over, at man ikke fik alle tre point tirsdag aften, for mulighederne for det var der.

I opgørets spæde begyndelse var det ellers SønderjyskE, der havde initiativet. Allerede i kampens første minut gav et pucktab fra Aalborg Pirates‘ Lasse Bo Knudsen en god chance til gæsternes Rod Pelley, men Ronan Quemener var vågen i værternes mål.

Som første periode skred frem, overtog Aalborg Pirates dog styringen, og hjemmeholdet straffede hårdt, at SønderjyskE tog en række dumme udvisninger.

Foto: Lars Pauli

For det kunne omgående aflæses på måltavlen, da Aalborg Pirates fik chancen i overtal godt halvvejs i første periode. Kaptajn Julian Jakobsen lagde pucken til rette for Spencer Humphries, der resolut huggede pucken i nettet, og så var hjemmeholdet foran.

Godt fire minutter før første periodes udløb kom Aalborg Pirates også foran 2-0, og igen var det takket være effektivt overtalsspil. Topscorer Thomas Spelling skød på mål, og tæt under mål stod Mike McNamee klar til at styre pucken det sidste stykke over stregen.

Kort efter fik SønderjyskE godt nok en mulighed for en hurtig reducering, da Steffen Frank slap alene med Ronan Quemener, men den duel vandt Aalborg Pirates‘ franske målmand, og herfra stod der igen Aalborg Pirates på det meste i resten af første periode.

Mike McNamee måtte se et nærgående forsøg gå i sidenettet, og i periodens døende sekunder var det kun en fin benparade fra SønderjyskE-målmand Patrick Galbraith på Oliver Anker Christensens forsøg, der sørgede for, at Aalborg Pirates måtte nøjes med en 2-0-føring efter første periode.

Godt to minutter inde i anden periode var det dog SønderjyskEs tur til at udnytte en overtalssituation. Gæsterne fik spillet den decimerede Pirates-defensiv tynd, inden Mads Lund kunne lægge pucken ind ved Ronan Quemeners nærmeste stolpe.

Foto: Lars Pauli

Kort efter var SønderjyskE også tæt på udligningen, men tæt under mål sendte Daniel Madsen en stor mulighed over mål. Dermed slap Aalborg Pirates med skrækken, men det var en stakket frist.

SønderjyskE sad tungt på begivenhederne i den første halvdel af anden periode, og derfor var det også helt fortjent, at gæsterne fik udlignet. Martin Eskildsen serverede pucken for Anders Førster, der i to forsøg fik ekspederet udligningen i mål.

Aalborg Pirates‘ dårlige begyndelse på anden periode fik cheftræner Jason Morgan til at reagere. Han bad om en timeout, og den fik omgående en positiv effekt. 20 sekunder efter endt timeout havde hjemmeholdet således atter bragt sig foran. Der var tæt trafik foran SønderjyskE-målet, og her var det Tobias Ladehoff, der fik skubbet pucken det sidste stykke over stregen.

Mod anden periodes afslutning fik Aalborg Pirates også en gylden mulighed for atter at komme foran med to mål i en situation, hvor man var to spillere i overtal, men selv om man sværmede om SønderjyskE-målet, var anstrengelserne forgæves. Således var stillingen fortsat 3-2 ved anden periodes udløb.

Kort inde i tredje periode var gæsterne tæt på at få udlignet på ny, men marginalerne var med Aalborg Pirates, da Mads Lunds forsøg prellede af på målrammen.

I stedet kom Aalborg Pirates på 4-2 syv minutter inde i tredje periode, og igen faldt scoringen i powerplay. Tilbagevendte Mikkel Højbjerg klappede pucken i nettet, og så kunne de forsvarende mestre for alvor dufte sejren.

Ni minutter før tid inviterede hjemmeholdet dog SønderjyskE ind i kampen igen. Piraterne sløsede i sit overtalsspil, og det gav gæsternes TJ Moore en friløber, som han sikkert udnyttede.

Minuttet efter gentog scenariet sig nærmest. Da Rasmus Nielsen var færdig med at afsone en udvisning kunne han løbe direkte ud til en friløber, og så kunne han sende pucken i nettet til 4-4.

Dermed skulle der overtid til for at finde en vinder, men her skulle Aalborg Pirates blot bruge 40 sekunder til at afgøre det. Spencer Humphries blev spillet fri, og ganske uselvisk lagde han pucken til rette for Mikkel Højbjerg, der kunne sikre hjemmeholdet de to point.