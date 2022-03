Pirates sætter kurs mod førsteplads

ISHOCKEY:Det begynder at spidse til, og grundspillet er ved at nærme sig sin afslutning. Efter Aalborg Pirates tirsdag aften besejrede Herning Blue Fox 3-1, ligner det alt andet lige

Det var første gang siden Metal Cup-finalen mellem de to mandskaber, at Aalborg og Herning skulle på isen mod hinanden. Der var lagt op til god underholdning, og selvom kampen aldrig nåede samme højder som det forrige møde, var det stadig en intens og meget underholdende kamp, som de pt. to bedste mandskaber i Metalligaen bød hinanden.

Kort inden kampen havde Pirates offentliggjort, at Stephen Anderson var færdig for sæsonen, og derfor har piraterne skrevet kontrakt med østrigske Emilio Romig som en direkte afløser.

Han var en kærkommen tilføjelse til et holdkort, der fortsat mangler Patrick Bjorkstrand, Charlie Curti, Stephen Anderson, Pierre-Olivier Morin og Martin Højbjerg.

Efter en meget lige første periode var det Pirates, der bragte sig i front, da nyankomne Emilio Romig fik pucken i nettet. Da Johan Skinnars kort efter fordoblede føringen til 2-0, så det godt ud for Pirates, der med en sejr kunne komme snublende tæt på en førsteplads i grundspillet.

Aalborg Pirates - Herning Blue Fox 3-1 Periodecifre: 0-0, 2-1, 1-0 Mål: 1-0 Emilio Romig (21.56), 2-0 Johan Skinnars (25.34), 2-1 Teemu Pulkkinen (27.48), 3-1 Julian Jakobsen (58.58) Udvisningsminutter: Aalborg 12, Herning 8 Tilskuere: 2713 VIS MERE

Helt gnidningsfrit skulle det dog ikke være, for Herning fik reduceret inden anden periodes udløb, og med tanke på de knappe ressourcer, man har til rådighed lige nu, var det med bekymrede miner, at Pirates gik ind til tredje periode, som blev afburdt af et uhyggeligt uheld, da en Herning-spiller gik i isen efter et hændeligt sammenstød med en holdkammerat. Han blev hjulpet fra isen på en båre, og så kunne kampen genoptages.

Alle bekymringerne om træthed blev fejet af banen, da George Sørensen storspillede og sikrede, at Herning aldrig fik udlignet trods flere store chancer.

Modsat havde Pirates også et par store tilbud, og Thomas Spelling må efterhånden føle, at målet er forhekset for ham. Han kunne nemlig ikke få pucken over stregen på trods af et par fine tilbud.

Anderledes kølighed og skarphed var der over kaptajnen Julian Jakobsen, da han kort før tid sendte pucken i et tomt mål og afgjorde forestillingen til Pirates' fordel.

Med en sejr onsdag over SønderjyskE, er Aalborg Pirates helt sikker på at slutte som nummer et i grundspillet.